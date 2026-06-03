Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3236730
Zee OdishaOdisha National-InternationalRBI ଉପରେ ଦେଶର ସୁନା ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ, ଏପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲା ଆରବିଆଇ...

RBI ଉପରେ ଦେଶର ସୁନା ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ, ଏପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲା ଆରବିଆଇ...

RBI Gold Sale: ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର ସୁନା ଭଣ୍ଡାର ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯାହା ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI) ଦ୍ୱାରା ସଂରକ୍ଷିତ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଏହି ଭାଇରାଲ ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ, ବ୍ଲୁମବର୍ଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ଖବର ଅନୁସାରେ, RBI ପ୍ରାୟ ୧୨ ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର (USD 12 ବିଲିୟନ) ମୂଲ୍ୟର ସୁନା ବିକ୍ରି କରିଛି। RBI ସୁନା ବିକ୍ରି ଖବରର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଖବର ମିଛ। 

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Jun 03, 2026, 04:09 PM IST

Trending Photos

RBI ଉପରେ ଦେଶର ସୁନା ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ, ଏପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲା ଆରବିଆଇ...

RBI Gold Sale: ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର ସୁନା ଭଣ୍ଡାର ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯାହା ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI) ଦ୍ୱାରା ସଂରକ୍ଷିତ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଏହି ଭାଇରାଲ ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ, ବ୍ଲୁମବର୍ଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ଖବର ଅନୁସାରେ, RBI ପ୍ରାୟ ୧୨ ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର (USD 12 ବିଲିୟନ) ମୂଲ୍ୟର ସୁନା ବିକ୍ରି କରିଛି। RBI ସୁନା ବିକ୍ରି ଖବରର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଖବର ମିଛ। 

ମାସିକିଆ ବୁଲେଟିନ୍‌ ଜରିଆରେ RBI ସର୍ବଦା ଏନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥାଏ। RBI ୱେବସାଇଟ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ଏବାବଦ ତଥ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟକ୍‌ ୮୮୦.୫୨ ଟନ୍‌ ସୁନା RBI ପାଖରେ ମହଜୁଦ ରହିଛି। କେବଳ RBI ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଜାରି ହୋଇଛି।

ALSO READ: Annapurna Bhandar Yojana: ଆଜି ମହିଳାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ ୩ ହଜାର ଟଙ୍କା, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏହି ସୁବିଧା...

Add Zee News as a Preferred Source

PIB Fact Check: ଏହି ଦାବି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ ଏବଂ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର: 
PIB ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଚେକ୍ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ୍ ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଏହି ଖବରକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ ଏବଂ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ବୋଲି କହିଛି। ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁନା ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ରିପୋର୍ଟକୁ ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ଏହାର ବାସ୍ତବତା ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ।

RBIର ପ୍ରକୃତ ସଂଖ୍ୟା: ସୁନା ଭଣ୍ଡାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ହ୍ରାସ ହୋଇନାହିଁ
ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI)ର ସରକାରୀ ଏବଂ ପ୍ରାମାଣିକ ତଥ୍ୟକୁ ରଖି, PIB ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ଭାରତ ଏହାର ସୁନା ଭଣ୍ଡାର ହ୍ରାସ କରିନାହିଁ; ବରଂ, ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଉଛି।

ସୁନା ଭଣ୍ଡାର ଅଂଶ ବୃଦ୍ଧି: RBI ଅନୁଯାୟୀ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତର ମୋଟ ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟରେ ସୁନାର ଅଂଶ 13.92% ଥିଲା।

ଜୁନ୍ 2026 ସୁଦ୍ଧା ସଂଖ୍ୟା: ହ୍ରାସ ପାଇବା ତ ଦୂରର କଥା, ଏହି ଅଂଶ ପ୍ରକୃତରେ ଜୁନ୍ 2026 ସୁଦ୍ଧା 16.70% ରେ ପହଞ୍ଚିଛି।

ଏହି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହାର ସୁନା ବିକ୍ରି କରିନାହିଁ; ବରଂ, ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟରେ ସୁନାର ଅନୁପାତ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଛି।

ଭ୍ରାମକ ରିପୋର୍ଟରୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଆବେଦନ:
ସରକାର ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଏବଂ ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ କ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ ନକରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। କୌଣସି ଭାଇରାଲ୍ ଦାବି ସେୟାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ସରକାରୀ RBI ୱେବସାଇଟ୍ କିମ୍ବା PIB ଭଳି ସଂସ୍ଥା ପରି ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଉତ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ସତ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ।

About the Author
author img
Priyambada Rana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

RBI gold sale claim
RBI ଉପରେ ଦେଶର ସୁନା ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ, ଏପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲା ଆରବିଆଇ...
Top 10 news
Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର..
Odia News
Share Market: ଆଜି ସେୟାର ବଜାର କ୍ରାସର ୫ଟି ପ୍ରମୁଖ କାରଣ
Unite8 Sports
ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ: ଜି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଆଣିଲା ୪ଟି ନୂଆ ‘ୟୁନାଇଟ8 ସ୍ପୋର୍ଟସ୍
Delhi Malviya Nagar Fire
ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଡେଇଁଲେ ମହିଳା, ୨୧ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ...