Road Accident: ଓଲଟିଲା ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍, ୧୨ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3198393
Zee OdishaOdisha National-InternationalRoad Accident: ଓଲଟିଲା ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍, ୧୨ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

Road Accident: ଦୁର୍ଘଟଣାର ଖବର ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନର ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Apr 30, 2026, 06:47 AM IST

Trending Photos

Road Accident: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଧାରରୁ ଏକ ବଡ଼ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଖୁବ ଆସିଛି। ତିର୍ଲା ନିକଟରେ ଶ୍ରମିକ ଭର୍ତ୍ତି ଏକ ପିକଅପ୍ ଟ୍ରକ୍ ଓଲଟି ପଡ଼ିବା କାରଣରୁ ୧୨ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଗାଡ଼ିରେ ୩୫ ରୁ ୪୦ ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଥିଲେ । ୬ ଜଣ ମହିଳା ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ ଶିଶୁ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି।

ଦୁର୍ଘଟଣାର ସୂଚନା ପାଇବା ମାତ୍ରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହ। ପୋଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ପ୍ରଶାସନର ଟିମ୍ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତ ଏବଂ ଗୁରୁତର ମାନଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। କିଛି ପୀଡିତଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଅଧିକ ଗୁରୁତର ଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି।

ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦୁଃଖର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ହସ୍ପିଟାଲ ବାହାରେ ଭିଡ ଲଗାଇଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ, CSP ସୁଜାଭଲ ଜଗ୍ଗା, ଷ୍ଟେସନ ହାଉସ୍ ଅଫିସର (SHO)ଙ୍କ ସହିତ ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି।

Add Zee News as a Preferred Source

ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଶ୍ରମିକମାନେ ତିର୍ଲା ଅଞ୍ଚଳର । ସେମାନେ ଦିନର କାମ ସାରି ପିକଅପ୍ ଟ୍ରକରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହଠାତ୍ ଚଳନ୍ତା ଗାଡ଼ିଟି ରାସ୍ତାରେ ଓଲଟି ପଡ଼ିଲା ସେନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ । କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ହୁଏ ତ ଚାଳକ ଭାରସ୍ୟାମ ହରାଇଥିବାରୁ ଏପରି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ତେବେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ଏନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିପାରିବ ।

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

