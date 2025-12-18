Pigeon Feeding Ban: କୁକୁର ପରେ ପାରାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସୁଛି ଆଇନ୍!ଏଣିକି ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ଦେଇପାରିବେନି ଖାଦ୍ୟ!

Advertisement
ଜନବହୁଳ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାର ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନରେ ପାରାକୁ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ଉପରେ ପ୍ରତି ବନ୍ଧକ ଲଗାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି । ଏବଂ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ,ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟ

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Dec 18, 2025, 06:05 PM IST

Pigeon Feeding Ban: ଜନବହୁଳ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାର ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନରେ ପାରାକୁ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ଉପରେ ପ୍ରତି ବନ୍ଧକ ଲଗାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି । ଏବଂ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ,ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗକୁ ଚିଠି ଲେଖି କପୋତମାନଙ୍କୁ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ରୋକିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଗ୍ରେଟର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ପ୍ରାଧିକରଣ (GBA) ସମେତ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ନଗର ନିଗମକୁ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିବାକୁ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗକୁ କହିଛି। ପୂର୍ବରୁ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଖୋଲାରେ ଖାଇବାକୁ ନିଷେଧ କରିଥିଲେ।

ସର୍କୁଲାରରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ, ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାରା ଖାଇବା ସାଧାରଣ ଅସୁବିଧା କିମ୍ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ସେଠାରେ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ କରାଯିବ। ତଥାପି, ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏବଂ ସମୟ ସୀମା ସହିତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଖାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇପାରେ। ଏପରି ଖାଦ୍ୟ ଜୋନ୍ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଦାତବ୍ୟ ସଂଗଠନ କିମ୍ବା ଅଣ-ସରକାରୀ ସଂଗଠନର ଦାୟିତ୍ୱ ହେବ।

ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଜରିମାନା ଲଗାଇବାର କ୍ଷମତା ରହିବ:
ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥାର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିବା, ଜରିମାନା ଲଗାଇବା ଏବଂ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିବାର କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ପାରାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ସହିତ ଜଡିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିପଦ, ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଏବଂ ପକ୍ଷୀ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ଏବଂ ମାନବୀୟ ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି ଜନସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ଚଳାଇବାକୁ ନାଗରିକ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କ'ଣ କହିଛି?

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ଯେ ଭିଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାରା ମଳ ଏବଂ ପରର ଅତ୍ୟଧିକ ଜମା ଏକ ଗୁରୁତର ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଚିକିତ୍ସା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଅତିସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ନିମୋନାଇଟିସ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫୁସଫୁସ ରୋଗ ହୋଇପାରେ। ଏ-ହି ରୋଗଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତର ହୋଇପାରେ ଏବଂ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଦୁର୍ବଳ ଜନସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାୟୀ ଫୁସଫୁସ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ।

ମୁମ୍ବାଇରେ ପୂର୍ବରୁ ସମାନ ନିୟମାବଳୀ ଅଛି:
ପତ୍ରରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ବୃହନ୍ମୁମ୍ବାଇ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ସମାନ ନିୟାମକ ପଦକ୍ଷେପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିସାରିଛି। ଆଇନଗତ ଆଧାର ଉଲ୍ଲେଖ କରି, ବିଭାଗ ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତା, ୨୦୨୩ର ଧାରା ୨୭୦, ୨୭୧ ଏବଂ ୨୭୨ ଉଦ୍ଧୃତ କରିଛି, ଯାହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଏବଂ ଜୀବନ ପାଇଁ ବିପଜ୍ଜନକ ରୋଗ ବ୍ୟାପିବା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। 

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଗ୍ରେଟର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ପ୍ରାଧିକରଣ ଆଇନ, ୨୦୨୫ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଆଇନ, ୧୯୭୬ ର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନାଗରିକ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିମଳ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରତିରୋଧକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଗତ ମାସରେ, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଏସ. ସୁରେଶ କୁମାର GBA ମୁଖ୍ୟ କମିଶନରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଥିଲେ। ତଥାପି, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆବାସିକ ଅଞ୍ଚଳରେ କପୋତକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଥିବା ଲୋକମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମତ ସହ ଏକମତ ନୁହଁନ୍ତି।

