Turmeric Board: ସ୍ୱଦେଶୀ ହଳଦୀ ରପ୍ତାନୀକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ ହଳଦୀ ବୋର୍ଡ: ପିୟୁଷ ଗୋଏଲ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୁଷ ଗୋୟଲ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଜାତୀୟ ହଳଦୀ ବୋର୍ଡର ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜାତୀୟ ହଳଦୀ ବୋର୍ଡ ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହଳଦୀ ଉତ୍ପାଦନକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରି ୨ ନିୟୁତ ଟନ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହଳଦୀ ରପ୍ତାନି ବୃଦ୍ଧି କରିବା

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Jan 14, 2026, 04:11 PM IST

Turmeric Board: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୁଷ ଗୋୟଲ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଜାତୀୟ ହଳଦୀ ବୋର୍ଡର ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜାତୀୟ ହଳଦୀ ବୋର୍ଡ ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହଳଦୀ ଉତ୍ପାଦନକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରି ୨ ନିୟୁତ ଟନ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହଳଦୀ ରପ୍ତାନି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯିବ।

ପୀୟୁଷ ଗୋୟଲ ବୋର୍ଡର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ପାଲେ ଗଙ୍ଗା ରେଡ୍ଡୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଜାତୀୟ ହଳଦୀ ବୋର୍ଡର ମୁଖ୍ୟାଳୟ ନିଜାମାବାଦରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ସେ ଏହାକୁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବୋର୍ଡ ହଳଦୀ ଚାଷୀଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।

କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହଳଦୀକୁ "ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମସଲା" କୁହାଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ହଳଦୀ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ପ୍ରସାର ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ହଳଦୀ ବୋର୍ଡ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ତାମିଲନାଡୁ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ମେଘାଳୟ ସମେତ 20ଟି ରାଜ୍ୟର ହଳଦୀ ଚାଷୀଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗାନାକୁ ହଳଦୀ ଉତ୍ପାଦନର ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷେତ୍ର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ହଳଦୀ ଉତ୍ପାଦକ ଏବଂ ରପ୍ତାନିକାରୀ ଦେଶ
ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ହଳଦୀ ଉତ୍ପାଦକ, ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ରପ୍ତାନିକାରୀ ଦେଶ। ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଭାରତର ଅଂଶ 62% ରୁ ଅଧିକ। 2023-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ, ଭାରତ 226.5 ନିୟୁତ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର 16.2 ନିୟୁତ ଟନ୍ ହଳଦୀ ଏବଂ ହଳଦୀ ଉତ୍ପାଦ ରପ୍ତାନି କରିଥିଲା। ଗୋୟଲ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ଜାତୀୟ ହଳଦୀ ବୋର୍ଡର ପ୍ରୟାସ ହଳଦୀ ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ଭାରତର ହଳଦୀ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ରପ୍ତାନିକୁ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେଇଯିବ।

Prabhudatta Moharana

Turmeric Board: ସ୍ୱଦେଶୀ ହଳଦୀ ରପ୍ତାନୀକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ ହଳଦୀ ବୋର୍ଡ: ପିୟୁଷ ଗୋଏଲ
