Ivanka Trump: ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଝିଅ ଇଭାଙ୍କାଙ୍କୁ ଫ୍ଲୋରିଡ଼ା ଘରେ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ଯୋଜନା!

Ivanka Trump: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଝିଅକୁ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଇରାନର ଇସଲାମିକ୍ ରିଭୋଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡସ୍ କର୍ପସ୍ (IRGC) ଦ୍ୱାରା ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ଜଣେ କମାଣ୍ଡର ଇଭାଙ୍କାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ। ନ୍ୟୁୟର୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ,"IRGC ଆତଙ୍କବାଦୀ ମହମ୍ମଦ ବାକର ସାଦ ଦାଉଦ ଅଲ-ସାଦି ଇଭାଙ୍କାକୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଇଭାଙ୍କା ଫ୍ଲୋରିଡା ଘରର ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା।"
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ,ଇରାକୀ ନାଗରିକ ଅଲ-ସାଦି ଟ୍ରମ୍ପ ପରିବାରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଇରାନୀ ସାମରିକ କମାଣ୍ଡର କାସେମ ସୋଲେମାନୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଛଅ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବାଗଦାଦରେ ଏକ ଆମେରିକା ଆକ୍ରମଣରେ କାସେମ ସୋଲେମାନୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଅଲ-ସାଦି ସୋଲେମାନୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନୁଥିଲେ।
ୱାଶିଂଟନରେ ଇରାକୀ ଦୂତାବାସର ପୂର୍ବତନ ଡେପୁଟି ମିଲିଟାରୀ ଆଟାଚି ଇନ୍ତିଫାଦା କାନବାର ନ୍ୟୁୟର୍କ ପୋଷ୍ଟକୁ କହିଥିଲେ ଯେ, ସୋଲେମାନୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଅଲ-ସାଦି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବେ,"ଆମକୁ ଇଭାଙ୍କାକୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡିବ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଘରକୁ ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇପାରିବ ଯେପରି ସେମାନେ ଆମ ଘରକୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ।"
ତାଙ୍କ ଫ୍ଲୋରିଡା ଘରର ଏକ ମାନଚିତ୍ର ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ:
ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ଗିରଫ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଇଭାଙ୍କା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଫ୍ଲୋରିଡା ଘରର ଏକ ମାନଚିତ୍ର ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଫଟୋ ସହିତ ଏକ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା: "ମୁଁ ଆମେରିକୀୟମାନଙ୍କୁ ଏହି ଚିତ୍ରଟି ଦେଖିବା ଏବଂ ବୁଝିବାକୁ କହୁଛି ଯେ ତୁମର ପ୍ରାସାଦ କିମ୍ବା ଗୁପ୍ତ ସେବା ତୁମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଜର ରଖିବା ଏବଂ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛୁ। ମୁଁ କହିଥିଲି ଆମର ପ୍ରତିଶୋଧ କେବଳ ସମୟର କଥା।"
ମହମ୍ମଦ ଅଲ-ସାଦି କିଏ?
ମହମ୍ମଦ ଅଲ-ସାଦିଙ୍କୁ ଇରାକ-ଇରାନ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନେଟୱାର୍କର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତାଙ୍କୁ ମେ ୧୫ ରେ ତୁର୍କୀରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ଆମେରିକାକୁ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଆମେରିକାର ନ୍ୟାୟ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଲ-ସାଦିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ୟୁରୋପ ଏବଂ ଆମେରିକାରେ ୧୮ ଟି ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ଆକ୍ରମଣ ଚେଷ୍ଟା ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି।
ଆମେରିକା ଏବଂ ଯିହୂଦୀ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଅଭିଯୋଗ:
ଆମେରିକୀୟ ନ୍ୟାୟ ବିଭାଗ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ଅଲ-ସାଦି ଆମେରିକା ଏବଂ ଯିହୂଦୀ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଅନେକ ଆକ୍ରମଣ ଷଡଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଆମଷ୍ଟରଡାମର ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁୟର୍କ ମେଲନ୍ ଉପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ବୋମା ଆକ୍ରମଣ, ଏପ୍ରିଲରେ ଲଣ୍ଡନରେ ଦୁଇଜଣ ଯିହୁଦୀଙ୍କୁ ଛୁରୀମାଡ଼ ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଟୋରଣ୍ଟୋରେ ଆମେରିକୀୟ କନସୁଲେଟ୍ ଉପରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଅଲ-ସାଦି କାସେମ ସୋଲେମାନୀଙ୍କର ବହୁତ ନିକଟତର ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ସେ ସୋଲେମାନୀଙ୍କୁ ପିତା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ।