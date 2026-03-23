Plane Crash: ଭୟଙ୍କର ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା, ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ...

ଆମେରିକାର ନ୍ୟୁୟର୍କ ସ୍ଥିତ ଲା-ଗାର୍ଡିଆ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଏକ ବଡ଼ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ଏୟାର କାନାଡା ଏକ୍ସପ୍ରେସ ବିମାନ ରନୱେରେ ଏକ ଟ୍ରକ ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୧୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆମେରିକୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପାଇଲଟ୍ ଏବଂ କୋ-ପାଇଲଟ୍ ମୃତ୍ୟୁବ

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Mar 23, 2026, 02:54 PM IST

Plane Crash: ଆମେରିକାର ନ୍ୟୁୟର୍କ ସ୍ଥିତ ଲା-ଗାର୍ଡିଆ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଏକ ବଡ଼ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ଏୟାର କାନାଡା ଏକ୍ସପ୍ରେସ ବିମାନ ରନୱେରେ ଏକ ଟ୍ରକ ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୧୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।

ଆମେରିକୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପାଇଲଟ୍ ଏବଂ କୋ-ପାଇଲଟ୍ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଧକ୍କାର କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ପାଇଲଟ୍ ଏବଂ କୋ-ପାଇଲଟ୍ ଉଭୟଙ୍କୁ ଅଟକିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଏଡ଼ାଯାଇ ପାରିନଥିଲା।

ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ପାଇଲଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇବାରୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଉଥିବା ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକ ବିମାନର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗକୁ ଆକାଶକୁ ଉଠାଇ ନିଆଯାଇଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାହା ଶକ୍ତ ଧକ୍କାର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ଦେଖାଇଛି।

ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି: 
ନ୍ୟୁୟର୍କ ପୋଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ନ୍ୟୁୟର୍କ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କହିଛି ଯେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଅତି କମରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିମାନରେ ଥିବା ୧୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିମାନ ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପନ (ARFF) ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛି।

Priyambada Rana

