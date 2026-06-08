Plane Crash: ଡୋମିନିକାନ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍ରେ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ପାଇଲଟ୍ ଓ କୋ-ପାଇଲଟ୍ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଲା-ରୋମାନା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର ରନ୍ୱେରେ ପ୍ଲେନ କ୍ରାସ୍ ହୋଇଛି।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ରବିବାର ଲା ରୋମାନା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରର ରନୱେରେ ଅବତରଣ କରିବା ସମୟରେ, ବିମାନଟି ହଠାତ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ନିଆଁରେ ଜଳିଗଲା। କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ,ପୂରା ଅଞ୍ଚଳ ଧୂଆଁମୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଖବର ପାଇଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ରେସକ୍ୟୁ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁ ଲିଭାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପାଇଲଟ୍ ଏବଂ ସହ-ପାଇଲଟ୍ ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ବିମାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିବାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି। ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ, ରନଓ୍ବେରେ ବିମାନ ଲ୍ୟାଣ୍ତିଂ ବେଳେ କିଛି ବାଟ ବିମାନଟି ଘୋଷାଡି ହୋଇ ଯାଉଛି। ପରେ ସେଥିରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଉଛି।
ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ବିମାନରେ କୌଣସି ଯାତ୍ରୀ ନଥିଲେ। ବିବୃତ୍ତିରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ବିମାନଟି ଲା ରୋମାନାରୁ ପ୍ରାୟ ୧୬ ନଟିକାଲ୍ ମାଇଲ୍ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ଏବଂ ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବିମାନଟି ଏକ ଗଲ୍ଫଷ୍ଟ୍ରିମ୍ G200 ଜେଟ୍ ଥିଲା।
ଲା ରୋମାନା ସହରଟିକୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦେଶ କାରିବିଆନରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଏହାର ଜନସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୧୧.୬ ନିୟୁତ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ 2021 ମସିହାରେ, ଦେଶରେ ଏକ ଘରୋଇ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ନଅ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ରାଜଧାନୀ ସାଣ୍ଟୋ ଡୋମିଙ୍ଗୋର ଲାସ୍ ଆମେରିକାସ୍ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ବିମାନଟି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା।