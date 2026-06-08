Add Zee Business As A Preferred Source
App

Plane Crash: ଡୋମିନିକାନ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍‌ରେ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ,୨ ପାଇଲଟ୍‌ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

Plane Crash: ଡୋମିନିକାନ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍‌ରେ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ପାଇଲଟ୍ ଓ କୋ-ପାଇଲଟ୍‌ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଲା-ରୋମାନା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର ରନ୍‌ୱେରେ ପ୍ଲେନ କ୍ରାସ୍ ହୋଇଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 08, 2026, 12:14 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 12:14 PM IST
Plane Crash: ଡୋମିନିକାନ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍‌ରେ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ,୨ ପାଇଲଟ୍‌ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Plane Crash: ଡୋମିନିକାନ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍‌ରେ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ,୨ ପାଇଲଟ୍‌ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
plane crash4 min ago
2
Odisha tribal student9 min ago
3
#OTET33 min ago
4
Uttarakhand chardham yatra35 min ago
5
Sambalpur News1 hr ago