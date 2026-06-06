Plastic Currency Notes: (ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ) ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (Reserve Bank Of India) ଦେଶର ମୁଦ୍ରାରେ ଏକ ବଡ଼ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରୁଛି। RBI ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସଞ୍ଜୟ ମାଲହୋତ୍ରା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ କାଗଜ ନୋଟକୁ ପଲିମର (ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍) ମୁଦ୍ରା ନୋଟ ସହିତ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ କାମ କରୁଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି।
୧୦ ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ପୁନର୍ବାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି
ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭାବରେ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରାୟ ଏକ ଦଶନ୍ଧି ପୂର୍ବରୁ ଦେଶରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନୋଟ୍ ମୁଦ୍ରଣ କରିବାର ଧାରଣା ପ୍ରଥମେ ଆଣିଥିଲା। ଏହି ଯୋଜନାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପଛରେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ବଜାରରେ ନଗଦ ସଞ୍ଚାଳନରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୃଦ୍ଧି।
ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନୋଟ୍ ର ଆବଶ୍ୟକତା କାହିଁକି?
ବଜାରରେ ନଗଦର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ, କାଗଜ ନୋଟ୍ ମୁଦ୍ରଣର ମୂଲ୍ୟ ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। କାଗଜ ନୋଟ୍ ମଇଳା, ଛିଣ୍ଡି କିମ୍ବା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରଚଳନରୁ ବହୁ ପରିମାଣର ନୋଟ୍ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ଯାହା ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ।
୨୦୧୪ରେ ଏକ ପରୀକ୍ଷଣ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା
ପୂର୍ବରୁ, ଫେବୃଆରୀ ୨୦୧୪ରେ, ସରକାର ସଂସଦକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ଦେଶର ପାଞ୍ଚଟି ମନୋନୀତ ସହରରେ କ୍ଷେତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ୧୦ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ୧ ବିଲିୟନ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନୋଟ୍ ବଜାରକୁ ଛଡ଼ାଯିବ। ବିଭିନ୍ନ ଜଳବାୟୁରେ ଏହି ନୋଟ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭାବ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ଦେଶର ଭୌଗୋଳିକ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ବିବିଧତାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଏହି ସହର ଗୁଡିକୁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା:
କୋଚି
ମହୀଶୂର
ଜୟପୁର
ସିମଲା
ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଯୋଜନା କାହିଁକି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା?
୨୦୧୪ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପରେ ବୈଷୟିକ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ତଥାପି, ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପରେ RBI ଏବେ ଏହାକୁ ନୂତନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି।
ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନୋଟର ତିନୋଟି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁବିଧା:
ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ: ଏହି ନୋଟଗୁଡ଼ିକ ଓଦା କିମ୍ବା ବଙ୍କା ହେଲେ ଛିଣ୍ଡିଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ କାଗଜ ନୋଟ୍ ଅପେକ୍ଷା ଅନେକ ଗୁଣ ଅଧିକ ଲମ୍ବା।
ନକଲ କରିବା ଅସମ୍ଭବ: ପଲିମର ନୋଟ୍ ଆଧୁନିକ ସୁରକ୍ଷା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିପାରିବ, ଯାହା ନକଲ କରିବା ପ୍ରାୟତଃ ଅସମ୍ଭବ କରିଥାଏ।
ସଫା ଏବଂ ପୁନଃଚକ୍ରଣ: ଏହି ନୋଟଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ମଇଳା କିମ୍ବା ଜୀବାଣୁକୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହେବା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁନଃଚକ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ।