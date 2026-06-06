Add Zee Business As A Preferred Source
App

Plastic Currency Notes: ଆରବିଆଇର ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗନାଲ, ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନୋଟର ୩ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଫାଇଦା

Plastic Currency Notes: ବଜାରରେ ନଗଦର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ, କାଗଜ ନୋଟ୍ ମୁଦ୍ରଣର ମୂଲ୍ୟ ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। କାଗଜ ନୋଟ୍ ମଇଳା, ଛିଣ୍ଡି କିମ୍ବା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରଚଳନରୁ ବହୁ ପରିମାଣର ନୋଟ୍ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ଯାହା ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ।

Written ByRashmita SahooEdited By:Rashmita Sahoo
Published: Jun 06, 2026, 07:17 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 07:17 PM IST
Plastic Currency Notes: ଆରବିଆଇର ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗନାଲ, ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନୋଟର ୩ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଫାଇଦା

About the Author

Rashmita Sahoo

Rashmita Sahoo

ଦୀର୍ଘ୫ ବର୍ଷ ଧରି ଜୀ ପରିବାର ସହ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ...ଆଉ ଏ ଯାତ୍ରା ଆଗକୁ ବି ଜାରି ରହିବ
      
 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Plastic Currency Notes: ଆରବିଆଇର ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗନାଲ, ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନୋଟର ୩ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଫା
Plastic Currency Notes11 min ago
2
odisha weather1 hr ago
3
DRDO Recruitment 20261 hr ago
4
Top 10 News Headlines Odisha3 hrs ago
5
Odia News3 hrs ago