Modi in Israel: ନେହେରୁ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଲେ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେତାନ୍ୟାହୁ...

Modi in Israel: ବୁଧବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ଏକ ରାତ୍ରୀ ଭୋଜନ ପୂର୍ବରୁ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କୁ ପାରମ୍ପରିକ ଭାରତୀୟ ପୋଷାକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।
Trending Photos
Modi in Israel: ବୁଧବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ଏକ ରାତ୍ରୀ ଭୋଜନ ପୂର୍ବରୁ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କୁ ପାରମ୍ପରିକ ଭାରତୀୟ ପୋଷାକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।
ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ଷ୍ଟୋନ୍ ରଙ୍ଗର ନେହେରୁ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ଯାହା ମୋଦି ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା, ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ୟାଣ୍ଡ କଲର ଏବଂ ଏକ ଟେଲରିଂ ଫିଟ୍ ଥିଲା। ସେ ଏହାକୁ ଏକ ସରଳ କଲର ଧଳା, ଲମ୍ବା ହାତ ବିଶିଷ୍ଟ କୁର୍ତା-ଶୈଳୀର ସାର୍ଟ ସହିତ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ଗାଢ଼ ନେଭି ଫର୍ମାଲ୍ ଟ୍ରାଉଜର ଏବଂ ପଲିସ୍ ହୋଇଥିବା କଳା ଲେଦର ଜୋତା ତାଙ୍କ ଲୁକ୍ କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିଲା।
X ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ, ନେତାନ୍ୟାହୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଝଲକ ସେୟାର କରିଥିଲେ। "ଆମର ମିଳିତ ରାତ୍ରୀଭୋଜନ ପୂର୍ବରୁ, ମୁଁ ପାରମ୍ପରିକ ଭାରତୀୟ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ମୋର ବନ୍ଧୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ କରିଥିଲି," ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି।
हमारे संयुक्त रात्रिभोज से पहले, मैंने अपने मित्र प्रधानमंत्री मोदी को पारंपरिक भारतीय परिधान पहनकर चौंका@narendramodi pic.twitter.com/3ElIQeLY97
— Benjamin Netanyahu(@netanyahu) February 25, 2026
କୂଟନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ଏହି ସାର୍ଟୋରିଆଲ୍ ଇଙ୍ଗିତ ଆସିଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ, ମୋଦି ନେସେଟର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ଲେନାରୀକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ, ଇସ୍ରାଏଲୀ ସଂସଦରେ ଭାଷଣ ଦେଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ।
ନେସେଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ, ମୋଦିଙ୍କୁ ବାଚସ୍ପତି ଆମିର ଓହାନା ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭାଷଣ ପୂର୍ବରୁ, ନେତାନ୍ୟାହୁ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ୟାଇର ଲାପିଡ ଏବଂ ବାଚସ୍ପତି ଓହାନା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ, ଭାରତ-ଇସ୍ରାଏଲ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିଲେ।
Prime Minister Benjamin Netanyahu hosted Indian Prime Minister @NarendraModi for dinner this evening, and welcomed him wearing tradition
pic.twitter.com/XXsKRALHOW
— Prime Minister of February 25, 2026
ତାଙ୍କ ଭାଷଣ ଆରମ୍ଭ କରି, ମୋଦି ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ "ବିଶେଷ ସମ୍ମାନ" କହି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ସେ 'ନେସେଟର ବାଚସ୍ପତି' ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବାରୁ କୃତଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ଏହାକୁ ଭାରତ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଧୁତା ଏବଂ ସମାନ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପରମ୍ପରା ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ, ବାଚସ୍ପତି ଭବନକୁ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ପତାକାର ରଙ୍ଗରେ ଆଲୋକିତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଜଣେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଭାଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ।