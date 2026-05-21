Pm Modi: ଆଜି ମୋଦୀଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ବୈଠକ,ସମୀକ୍ଷା ହେବ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସଫଳତା

Pm Modi: ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ପରିଷଦର ଏକ ବୈଠକ ହେବ। ବୈଠକରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ବୟନ ଏବଂ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ସମ୍ପର୍କରେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ।
Pm Modi: ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ପରିଷଦର ଏକ ବୈଠକ ହେବ। ବୈଠକରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ବୟନ ଏବଂ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ସମ୍ପର୍କରେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ସଫଳତାର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ଏହା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସଂସ୍କାର ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦକୁ ଅବଗତ କରାଇବେ।
ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ଲାଗି ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୈଠକରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବେ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଦାରିତ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୈଠକରେ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏନଡ଼ିଏ ସରକାରଙ୍କ ତୃତୀୟ ପାଳିର ୨ ବର୍ଷ ପୂରଣ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। କିଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଦା କରି ନୂଆ ଏବଂ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ ସାଂସଦଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଣ୍ତଳରେ ସାମିଲ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଏଥିଲାଗି ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ସଫଳତା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଏବେ ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରେ।