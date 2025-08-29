PM Giorgia Meloni: ଇଟାଲିର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜର୍ଜିଆ ମେଲୋନିଙ୍କ ଫଟୋ ଅଶ୍ଳୀଳ ୱେବସାଇଟ୍ ରେ ଭାଇରାଲ ଏହି ବିବାଦ ଏପରି ସମୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ମେଟା ଏକ ଇଟାଲୀୟ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ "ମିଆ ମୋଗଲି" (ମାଇଁ ୱାଇଫ୍) ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା। ଏହି ପୃଷ୍ଠାରେ ପୁରୁଷମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ଅଜଣା ମହିଳାଙ୍କ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଫଟୋ ସେୟାର କରୁଥିଲେ।
Trending Photos
PM Giorgia Meloni: ଇଟାଲୀରେ, ଏକ ଅଶ୍ଳୀଳ ୱେବସାଇଟରେ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ମହିଳା ନେତାଙ୍କ ବିକୃତ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ପୋଷ୍ଟ କରାଯିବା ଦେଶବ୍ୟାପୀ କ୍ରୋଧର କାରଣ ହୋଇଛି। ଏହି ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜର୍ଜିଆ ମେଲୋନି ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଏଲି ସ୍କ୍ଲାଇନ୍ ଅଛନ୍ତି। ଅଶ୍ଳୀଳ ୱେବସାଇଟରେ ପୋଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଏହି ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଗୁଡ଼ିକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ କିମ୍ବା ସାର୍ବଜନୀନ ମଞ୍ଚରୁ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତା'ପରେ ଅଶ୍ଳୀଳ କ୍ୟାପସନ ସହିତ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ, ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଗୁଡ଼ିକ କେତେବେଳେ ରାଲିର ଥିଲା, ଆଉ କେତେବେଳେ ଛୁଟିଦିନରେ ନିଆଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୁହୂର୍ତ୍ତର। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ୱେବସାଇଟର 'ଭିଆଇପି ସେକ୍ସନ'ରେ ରଖାଯାଇଛି।
ୱେବସାଇଟରେ ଅଶ୍ଳୀଳତା ପ୍ରସାରିତ
ଇଣ୍ଡିଆନ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟରେ ଏହି ଫଟୋଗ୍ରାଫଗୁଡ଼ିକ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ତାହାର ନାମ "ଫିକା"। ଏହି ନାମ ଇଟାଲୀୟ ଭାଷାର ଏକ ଅଶ୍ଳୀଳ ଶବ୍ଦରୁ ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ୱେବସାଇଟର ୭ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ୨୦୦୫ ମସିହାରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବିନା କୌଣସି ବାଧାରେ ଚାଲିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପାର୍ଟି (ପିଡି)ର ମହିଳା ନେତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ, ପୋଲିସ ଏହା ଉପରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
ପ୍ରକୃତରେ, ଏହି ବିବାଦ ଏପରି ସମୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ମେଟା ଏକ ଇଟାଲୀୟ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ "ମିଆ ମୋଗଲି" (ମାଇଁ ୱାଇଫ୍) ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା। ଏହି ପୃଷ୍ଠାରେ ପୁରୁଷମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ଅଜଣା ମହିଳାଙ୍କ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଫଟୋ ସେୟାର କରୁଥିଲେ। ଏପରି ମାମଲା ଲଗାତାର ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ମହିଳାଙ୍କ ଅନଲାଇନ୍ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଗୋପନୀୟତା ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି।
ମହିଳା ନେତାଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜର୍ଜିଆ ମେଲୋନି ଏହି ବିଷୟରେ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇନାହାଁନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମହିଳା ନେତ୍ରୀମାନେ ଏହାର ତୀବ୍ର ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଭାଲେରିଆ କାମପାଗ୍ନା (ପିଡି ନେତା) କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନର ଫଟୋ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପାଦିତ କରି ୱେବସାଇଟରେ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏହା ତଳେ ବହୁତ ଖରାପ ଏବଂ ହିଂସାତ୍ମକ ମନ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଏହା କେବଳ ମୋର ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କର।"
ସେହି ସମୟରେ, ଆଲେସିଆ ମୋରାନି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କରାଯାଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅପମାନଜନକ ଏବଂ ଅଶୋଭନୀୟ। ସେ ଏପରି ସାଇଟଗୁଡ଼ିକୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଲିଆ କ୍ୱାର୍ଟାପେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଲଢ଼େଇ କେବଳ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଏପରି ଅନଲାଇନ୍ ହିଂସାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ।
ଇଟାଲୀରେ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନୂତନ ଆଇନ
ମହିଳାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ହିଂସା ଏବଂ ଅପରାଧକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଇଟାଲୀୟ ସଂସଦ ସମ୍ପ୍ରତି ଏକ କଠୋର ଆଇନ ଆଣିଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ, ସେନେଟ୍ 'ନାରୀହତ୍ୟା' ଅର୍ଥାତ୍ ମହିଳାଙ୍କ ଲିଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକ ହତ୍ୟାର ଆଇନଗତ ପରିଭାଷା ପରିଭାଷିତ କରିଛି। ଏହି ଅପରାଧରେ ଦୋଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଏହା ସହିତ, ପିଛା କରିବା, ଯୌନ ହିଂସା ଏବଂ ପ୍ରତିଶୋଧ ପର୍ଣ୍ଣ ମାମଲାରେ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।
Also Read: Reliance Jio IPO: କ'ଣ ଏହି ଜିଓ ଆଇପିଓ...ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଦେଲେ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ, କ'ଣ ସବୁ ପାଇବେ ସୁବିଧା ଜାଣନ୍ତୁ