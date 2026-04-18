Zee OdishaOdisha National-InternationalPm Modi: ଆଜି ରାତି ୮.୩୦ରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ, ଫୋକସରେ ରହିବ ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ

Pm Modi: ଆଜି ରାତି ୮.୩୦ରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ, ଫୋକସରେ ରହିବ ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ

Pm Modi: ସେ ସିଧାସଳଖ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ, ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ, ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିବେ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବେ। ଏହି ଅଭିଭାଷଣ ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଜନସମର୍ଥନ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁରେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏକ ରାଜନୈତିକ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Apr 18, 2026, 07:47 PM IST

Pm Modi: ଆଜି ରାତି ୮.୩୦ରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ, ଫୋକସରେ ରହିବ ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ

Pm Modi: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଆଜି ଜାତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଭିଭାଷଣ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖେ କାରଣ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୩୩ ପ୍ରତିଶତ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ଲୋକସଭାରେ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ସଂସଦରେ ମୋଦୀ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବଡ଼ ପରାଜୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ଅଭିଭାଷଣ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଏହା ମହିଳା ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ସରକାର ଏହାକୁ "ମହିଳା ବନାମ ବିରୋଧୀ" ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଏହାକୁ "ଦକ୍ଷିଣ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଅଧିକାର" ସହିତ ଯୋଡୁଛନ୍ତି।

ଅଭିଭାଷଣର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ?
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରେ କଠୋର ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରି ଏହାକୁ "ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଐତିହାସିକ ଭୁଲ" ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏବେ, ସେ ସିଧାସଳଖ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ, ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ, ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିବେ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବେ। ଏହି ଅଭିଭାଷଣ ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଜନସମର୍ଥନ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁରେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏକ ରାଜନୈତିକ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେଉଁ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇପାରନ୍ତି?
ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରତି ଅଟଳ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଲୋକସଭା ଏବଂ ବିଧାନସଭାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ୩୩ ପ୍ରତିଶତ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦୋହରାଇବେ। ସେ କହିପାରନ୍ତି ଯେ "ମହିଳା ଶକ୍ତି" ବିନା ଏକ ବିକଶିତ ଭାରତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ।

ବିରୋଧୀଙ୍କ ସମାଲୋଚନା ଏବଂ ଚେତାବନୀ: ସେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ "ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା" ଏବଂ ରାଜନୀତି ଖେଳୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିବେ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଇପାରନ୍ତି ଯେ ମହିଳାମାନେ ଅତୀତରେ ନିର୍ବାଚନରେ ​​ସଂରକ୍ଷଣକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି।

ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଉପରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି: ସେ ତାମିଲନାଡୁ, କେରଳ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଭଳି ଦକ୍ଷିଣ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ "କୌଣସି ଭେଦଭାବ ନାହିଁ" ବୋଲି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବେ। ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଆସନ ବୃଦ୍ଧିରେ ନିରପେକ୍ଷତା ପାଇବେ, ଏବଂ ଏହା ଜନସଂଖ୍ୟା ଆଧାରରେ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ କରାଯିବ।

ଆଗକୁ ଯିବାର ଉପାୟ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ
ସେ ବିଲ୍ ପୁନଃଆଗତ କରିବା, ଏହାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା କିମ୍ବା ଜନମତ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ବିଷୟରେ ଘୋଷଣା କିମ୍ବା ସଙ୍କେତ ଦେଇପାରନ୍ତି। ସେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ସହମତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରିପାରନ୍ତି। ସେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଏବଂ ବିକାଶ ଯୋଜନା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ସେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ସହିତ ଜଡିତ ବିଦ୍ୟମାନ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଉଲ୍ଲେଖ କରି "ସବକା ସାଥ, ସବକା ବିକାଶ" ର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଦୋହରାଇବେ।

ଆପଣ କେଉଁଠାରେ ସିଧା ଦେଖିପାରିବେ?
ଆପଣ ଆଜି ରାତି ସାଢେ ୮ଟାରେ DD News, Aaj Tak, NDTV, Republic Bharat ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ (PMO) ର ସରକାରୀ YouTube ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷଣକୁ ଲାଇଭ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଏହି ଭାଷଣ ଦେଶର ରାଜନୀତି ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗ ସ୍ଥିର କରିପାରିବ।

