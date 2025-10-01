ASEAN Summit 2025: ଟାରିଫ୍ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏବଂ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ବୈଠକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
Modi-Trump Meeting: ଟାରିଫ୍ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏବଂ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ବୈଠକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ମାସରେ ଦୁଇ ନେତା ମାଲେସିଆରେ ହେବାକୁ ଥିବା ASEAN ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୈଠକ ସମ୍ଭବ। ୪୭ତମ ASEAN ସମ୍ମିଳନୀ ଅକ୍ଟୋବର ୨୬ ରୁ ୨୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଲେସିଆର କୁଆଲାଲମ୍ପୁରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏସିଆନ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଅକ୍ଟୋବର ୨୬-୨୭ ରେ ମାଲେସିଆ ଗସ୍ତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ମାଲେସିଆ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି। ଯଦି ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଏକ ବୈଠକ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ।
ନିକଟରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ତୁଳନାରେ ଆମେରିକା ଭାରତୀୟ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଛି। ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଏହି ବୈଠକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। ଭାରତ ଉପରେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଆମେରିକା ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ହେବ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏବଂ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ।
ASEAN ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂଗଠନ। ଯାହା ୮ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୬୭ ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ, ସାମାଜିକ ପ୍ରଗତି ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥିରତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା।
ASEAN ରେ ୧୦ଟି ଦେଶ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ: ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ମାଲେସିଆ, ଫିଲିପାଇନ୍ସ, ସିଙ୍ଗାପୁର, ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ବ୍ରୁନେଇ, ଭିଏତନାମ, ଲାଓସ, ମିଆଁମାର ଏବଂ କାମ୍ବୋଡିଆ। ମାଲେସିଆ ୨୦୨୫ ରେ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବ। ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଅନେକ ବିଶ୍ୱ ନେତା ମଧ୍ୟ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବେ।