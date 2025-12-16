PM Modi at Jordan: ଜୋର୍ଡାନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମୋଦୀ

Trending Photos
Pm Modi at Jordan: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୋମବାର ଦିନ ଦୁଇ ଦିନିଆ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଜୋର୍ଡାନର ରାଜଧାନୀ ଅମ୍ମାନରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଜୋର୍ଡାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଫର ହାସନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଜୋର୍ଡାନର ରାଜା ଅବଦୁଲ୍ଲା ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଥିଲେ, "ମୁଁ ଜୋର୍ଡାନର ଜନତା ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଭାରତ-ଜର୍ଡାନ ସମ୍ପର୍କକୁ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେବା ପାଇଁ ସକାରାତ୍ମକ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁତା ପାଇଁ ମୁଁ ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞ।"
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବର୍ଷ ଭାରତ ଏବଂ ଜୋର୍ଡାନ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି କାରଣ ଦୁଇ ଦେଶ କୂଟନୈତିକ ସହଭାଗୀତାର 75 ବର୍ଷ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ନୂତନ ଶକ୍ତି ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ଦେଶକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ। ଏହି ବୈଠକକୁ ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ସହଯୋଗ ଆହୁରି ଗଭୀର ହେବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ଜୋର୍ଡାନ ବାଣିଜ୍ୟ, ସାର, ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ଲୋକ-ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଭାଗୀତାକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ।
ରାଜା ଅବଦୁଲ୍ଲା ଭାରତକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପରେ, ରାଜା ଅବଦୁଲ୍ଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ବିକାଶ ମଡେଲ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଦକ୍ଷତାର ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜୋର୍ଡାନ ଭାରତକୁ କେବଳ ଏକ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶ ଭାବରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ବିକାଶ ସହଯୋଗୀ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖେ। ଜୋର୍ଡାନ ପରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଡିସେମ୍ବର 16 ଏବଂ 17 ତାରିଖରେ ଇଥିଓପିଆ ଯାତ୍ରା କରିବେ, ଯାହା ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସରକାରୀ ଗସ୍ତ। ଆଡିସ୍ ଆବାବାରେ, ସେ ଇଥିଓପିଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବି ଅହମଦ ଅଲିଙ୍କୁ ଭେଟିବେ, ଯାହା ଆଫ୍ରିକୀୟ ସଂଘର ମୁଖ୍ୟାଳୟ।