India-Ukraine Relations: ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନ୍ସକିଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ, ଦେଲେ ଏହି ଆଶ୍ୱାସନା
India-Ukraine Relations: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଶନିବାର ଦିନ ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନ୍ସକିଙ୍କ ସହ ଟେଲିଫୋନରେ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସେ ୟୁକ୍ରେନ ସମ୍ପର୍କରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଘଟଣାବଳୀ ଉପରେ ନିଜର ମତାମତ ରଖିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛି।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Aug 30, 2025, 08:38 PM IST

India-Ukraine Relations: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଶନିବାର ଦିନ ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଲୋଡିମିର ଜେଲେନ୍ସକିଙ୍କ ସହ ଟେଲିଫୋନରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନ୍ସକି ୟୁକ୍ରେନରେ ସମ୍ପ୍ରତି ଘଟିଥିବା ଘଟଣାବଳୀ ବିଷୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନ୍ସକିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ସେ ବିବାଦର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଶାନ୍ତି ପୁନଃସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ପ୍ରତି ଭାରତର ଦୃଢ଼ ଏବଂ ସ୍ଥିର ମନୋଭାବକୁ ଦୋହରାଇଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଭାରତର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦୋହରାଇଥିଲେ।

ୟୁକ୍ରେନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନ୍ସକି ଏ ବିଷୟରେ X ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଜେଲେନ୍ସକି ନିଜ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛି। ୱାଶିଂଟନରେ ୟୁରୋପୀୟ ନେତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମୋ ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ’ଣ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ତାହା ବିଷୟରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି। ସେ ପୁଣି ଥରେ ଦୋହରାଇଥିଲେ ଯେ ୟୁକ୍ରେନ ଏବେ ବି ଋଷ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। 

ଜେଲେନ୍ସକି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଆଲୋଚନା ପରେ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ବିତିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଋଷରୁ କୌଣସି ସକାରାତ୍ମକ ସଙ୍କେତ ମିଳିନାହିଁ। ବରଂ ସେମାନେ ଆମର ନାଗରିକ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଉପରେ ବୋମା ପକାଇ ଡଜନ ଡଜନ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି।

