Atal Pension Yojana: ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଭେଟି: ୨୦୩୧ ଯାଏଁ ଚାଲିବ 'ଅଟଳ ପେନସନ ଯୋଜନା'

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପବିତ୍ର ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ଅବସରରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ। ବିଶେଷ କରି ଅସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକ ଓ ସ୍ୱଳ୍ପ ଆୟକାରୀ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଖୁସି ଖବର। ସରକାର 'ଅଟଳ ପେନସନ ଯୋଜନା' (APY) ର ଅବଧିକୁ ୨୦୩୦-୩୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଶ୍ରମିକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ସରକାର
ଶୁକ୍ରବାର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ 'ଏକ୍ସ' (X) ରେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଦେଶର ଅସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଆମର ଶ୍ରମିକ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଆମେ ସଦାବେଳେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ସେମାନଙ୍କ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆମ ସରକାର ଅଟଳ ପେନସନ ଯୋଜନାକୁ ୨୦୩୦-୩୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।"
ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ସାହାରା ହେବ ଏହି ଯୋଜନା
ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନିମ୍ନ ଆୟକାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ଦିନମଜୁରିଆ ଭାବେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ବିଶେଷ ଉପକୃତ ହେବେ। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଯେପରି ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ ଏବଂ ସେମାନେ ସମ୍ମାନର ସହ ବଞ୍ଚିପାରିବେ, ତାହା ଏହି ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଏହାର ଲାଭ ମିଳିପାରିବ।