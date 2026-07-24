Add Zee Business As A Preferred Source
App

PM Modi: ପେପର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ PM ମୋଦୀଙ୍କ ବଡ଼ ବାର୍ତ୍ତା, ଦୋଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ କଠୋର ଦଣ୍ଡ

ସରକାରଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ଯେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ନଷ୍ଟ ନହେଉ। ସେଥିପାଇଁ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୨୨ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସେଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପରୀକ୍ଷାର ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇସାରିଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 24, 2026, 07:14 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 07:14 AM IST
PM Modi: ପେପର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ PM ମୋଦୀଙ୍କ ବଡ଼ ବାର୍ତ୍ତା, ଦୋଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ କଠୋର ଦଣ୍ଡ
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
୨୬ ଦିନ ପରେ ଅନଶନ ଭାଙ୍ଗିଲେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ, କେନ୍ଦ୍ରର ଆଶ୍ୱାସନ ପରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି..
sonam wangchuk news55 min ago
2
bahuda yatra6:00 PM IST
3
Mahanadi Water DisputeJul 23
4
Odisha vigilanceJul 23
5
top 10 news todayJul 23