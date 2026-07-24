PM Modi: ପେପର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ PM ମୋଦୀଙ୍କ ବଡ଼ ବାର୍ତ୍ତା, ଦୋଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ କଠୋର ଦଣ୍ଡ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପେପର ଲିକ୍ ମାମଲାକୁ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି ଏକ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପେପର ଲିକ୍ କୌଣସି ସାଧାରଣ ବିଷୟ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୀଡ଼ାଦାୟକ। ଏହି ଘଟଣାରେ ସଂପୃକ୍ତ ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଛାଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପଛଲା ଢାଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସରକାର ପେପର ଲିକ୍ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଅନେକ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ଯେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ନଷ୍ଟ ନହେଉ। ସେଥିପାଇଁ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୨୨ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସେଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପରୀକ୍ଷାର ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇସାରିଛି।
More strict actions against paper leaks to come in tomorrow’s Cabinet! pic.twitter.com/NRysBukk5U
— Narendra Modi (@narendramodi) July 23, 2026
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, କେବଳ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସରକାର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ପେପର ଲିକ୍ ଭଳି ଅପରାଧକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ ଗଠନ କରିବାକୁ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି କୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ ପେପର ଲିକ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାର ଶୀଘ୍ର ଶୁଣାଣି ହେବ ଏବଂ ଦୋଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କଠୋର ଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ।
ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ ଓ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ଏବଂ ଅନୁମୋଦନ ପରେ ସଂସଦରେ ବିଲ୍ ଆକାରରେ ଆଗତ କରାଯିବ। ସଂସଦରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଶୀଘ୍ର ପାରିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରୟାସ କରିବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶ୍ୱାସନ ଦେଇଛନ୍ତି।
ପେପର ଲିକ୍ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଦେଶରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଅସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ବୟାନକୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ କଡ଼ା ସନ୍ଦେଶ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ଖେଳ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜିରୋ ଟଲେରାନ୍ସ ନୀତି ଅନୁସରଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।