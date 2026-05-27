PM Modi: ଭୀଷଣ ଗରମକୁ ନେଇ ସତର୍କ କରିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ କଲେ ଏହି ନିବେଦନ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ କଷ୍ଟକର କରିଦେଇଛି। ଏହି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ନିଆଁ ମଧ୍ୟରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଏକ ଗଭୀର ଭାବପ୍ରବଣ ଏବଂ ଜରୁରୀ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏହି ଋତୁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ, ସତର୍କ ଏବଂ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ବିଚାରଶୀଳ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।
Trending Photos
PM Modi: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ କଷ୍ଟକର କରିଦେଇଛି। ଏହି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ନିଆଁ ମଧ୍ୟରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଏକ ଗଭୀର ଭାବପ୍ରବଣ ଏବଂ ଜରୁରୀ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏହି ଋତୁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ, ସତର୍କ ଏବଂ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ବିଚାରଶୀଳ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସେ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସର୍ବଦା ଏକ ପାଣି ବୋତଲ ବହନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମଧ୍ୟାହ୍ନର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣକୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବରେ ଏଡାନ୍ତୁ।
Different parts of India are witnessing soaring temperatures and the challenges that come with it. This heat is harsh on all of us and I urge you all to take as many precautions as possible. Please stay hydrated, keep water with you when stepping out. Offer a glass of water to…
— Narendra Modi (@narendramodi) May 27, 2026
ଅସହାୟାଙ୍କୁ ବଢାନ୍ତୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ସମାଜରେ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ତେବେ ତୃଷାର୍ତ୍ତ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ଦିଅ। ଏହି ପ୍ରବଳ ଗରମରେ ପଥଚାରୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଘର ଏବଂ ଦୋକାନ ବାହାରେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପାତ୍ର ରଖନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ହୃଦୟରୁ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।
ବୟସ୍କ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ
ଏହି ଋତୁରେ ବୟସ୍କମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ଏହାକୁ ମନେ ରଖି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତା, ଜେଜେମାଆ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ପାଣି ପିଇବା, ମଧ୍ୟାହ୍ନର ଗରମ ଖରାରେ ବାହାରକୁ ନ ଯିବା ଏବଂ ଯଥାସମ୍ଭବ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ।
ପଶୁ ଏବଂ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଛୋଟ କାମ କରନ୍ତୁ
ମଣିଷମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ବଖାଣିଥିଲେ । ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଘର, ବାଲକୋନି, ଟେରାସ, ଦୋକାନ କିମ୍ବା ଅଫିସ ବାହାରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ଏକ ଛୋଟ ପାତ୍ର ରଖିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ତୃଷାର୍ତ୍ତ ପକ୍ଷୀମାନେ ଏହି ପ୍ରବଳ ଗରମରେ ସହଜରେ ପାଣି ପାଇପାରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଷରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ପ୍ରବଳ ଗରମ ସମୟରେ, ଆମକୁ ପରସ୍ପର ଏବଂ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଏବଂ କରୁଣା ସହିତ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡିବ।
Also Read: ATMରେ ନଗଦ ରାଶି ସଂକଟ, ଖାଲି ମେସିନ ବଢାଇପାରେ ଟେନସନ
Also Read: Bhubaneswar News: ବ୍ରହ୍ମପୁର ପରେ ରାଜଧାନୀରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର, ଡ୍ରଗ୍ସ ବେପାରୀ ଆହତ