PM Modi China Visit: ଜାପାନରେ ମେଗା ଡିଲ୍ ପରେ ଚୀନ୍ ପହଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ; ଏହି ଗସ୍ତ କାହିଁକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର?
Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2902640
Zee OdishaOdisha National-International

PM Modi China Visit: ଜାପାନରେ ମେଗା ଡିଲ୍ ପରେ ଚୀନ୍ ପହଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ; ଏହି ଗସ୍ତ କାହିଁକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର?

PM Modi China Visit ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ନିଜର ଦୁଇ ଦିନିଆ ଜାପାନ ଗସ୍ତ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପରେ ସେ SCO ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଚୀନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Aug 30, 2025, 04:38 PM IST

Trending Photos

PM Modi China Visit
PM Modi China Visit

PM Modi China Visit: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ନିଜର ଦୁଇ ଦିନିଆ ଜାପାନ ଗସ୍ତ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପରେ ସେ SCO ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଚୀନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଜାପାନ ଏବଂ ଚୀନ ଗସ୍ତ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରମ୍ପ ଚୀନ ଏବଂ ଭାରତ ଉପରେ ଏକ ଟାରିଫ୍ ବୋମା ପକାଇଛନ୍ତି। ଭାରୀ ଟାରିଫ୍ ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ।

SCO ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ୩୧ ଅଗଷ୍ଟ ଏବଂ ୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଚୀନର ତିଆନଜିନ୍ ସହରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା SCO ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଚୀନ୍ ପହଞ୍ଚିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତ ଉପରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ନଜର ରଖିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ପ୍ରାୟ ୭ ବର୍ଷ ପରେ ଚୀନ୍ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି।

ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିଛି ଜାପାନ ଗସ୍ତ 
କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆଜି ନିଜର ଦୁଇ ଦିନିଆ ଜାପାନ ଗସ୍ତ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଦିନିଆ ଜାପାନ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଶିଗେରୁ ଇଶିବାଙ୍କ ସହିତ ଶିଖର ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ଉଭୟ ଦେଶ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଭାରତ ଏବଂ ଜାପାନ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁକ୍ତିନାମା ହୋଇଥିଲା।

Add Zee News as a Preferred Source

ମୋଦୀଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତ କ’ଣ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାରିଫ୍ ର ସମାଧାନ ଆଣିବ?
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ଉପରେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଟାରିଫ୍ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଆମେରିକୀୟ ଅନେକ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆମେରିକୀୟ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ରିଚାର୍ଡ ଉଲ୍ଫ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏକ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ସେ ସିଧାସଳଖ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି ଏବଂ ଆମେରିକାର ଚାପ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତ ଋଷଠାରୁ ତେଲ କ୍ରୟ ଜାରି ରଖିବା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଶକ୍ତି ସନ୍ତୁଳନ ଏବେ ଆମେରିକାରୁ ବ୍ରିକ୍ସ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଉଛି। ଆମେରିକାର ଶୁଳ୍କ ନୀତି ବ୍ରିକ୍ସକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଏକତା କରୁଛି।

ଭାରତ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ଚୀନ୍
ବ୍ଲୁମବର୍ଗର ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଚୀନ୍ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଚୀନ୍ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାରତ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଚୀନ୍ ପକ୍ଷରୁ ଭାରତକୁ ଏକ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଥିଲା।

ଏହି ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ ସମସ୍ତ SCO ଦେଶ ଏକ ମିଳିତ ଘୋଷଣାପତ୍ରରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିପାରିବେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଦେଶ SCO ବିକାଶ ରଣନୀତିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିବେ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଏହି ଘୋଷଣାପତ୍ରରେ ଆମେରିକାର ଟାରିଫ୍ ନୀତିକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଜବାବ ଦିଆଯାଇପାରିବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସି ଜିନପିଙ୍ଗ 
କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାରିଫ୍ ୱାର ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଋଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ, ଭାରତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏବଂ ଦେଶର ଅନେକ ବଡ଼ ନେତା SCO ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ଆମେରିକାର ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। 

About the Author
author img
Jagdish Barik

Journalist

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Ashwini Vaishnaw
ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଟେମ୍ପର୍ଡ ଗ୍ଲାସ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଉଦଘାଟନ କଲେ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ
pm modi china visit
ଜାପାନରେ ମେଗା ଡିଲ୍ ପରେ ଚୀନ୍ ପହଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ; ଏହି ଗସ୍ତ କାହିଁକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର
Odisha Police SI Exam
ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଏସଆଇ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହେଲା ତାରିଖ, ଜାଣନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ସ
Top 10 news
Top 10 News: ଅକ୍ଟୋବର ୪ ଓ ୫ରେ ପୋଲିସ SI ପରୀକ୍ଷା, ସାର ଅଭାବକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
Jagdeep Dhankhar
ଇସ୍ତଫା ପରେ ପେନସନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କଲେ ଧନଖର, ଜାଣନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ସୁବିଧା ମିଳିବ?
;