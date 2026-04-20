Zee OdishaOdisha National-Internationalଦିଲ୍ଲୀରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଲି ଜାଏ, ରାଜଘାଟରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଦେଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି

South Korean President: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ସୋମବାର (୨୦ ଏପ୍ରିଲ, ୨୦୨୬) ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ହାଉସରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଲି ଜାଏ-ମ୍ୟୁଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ଏକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି।

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Apr 20, 2026, 03:00 PM IST

ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଲି ଜାଏ, ରାଜଘାଟରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଦେଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି

ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଲି, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କିମ୍ ହାଇ-କ୍ୟୁଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ, ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀର ରାଜଘାଟରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଗସ୍ତ ସମୟରେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ଫାଷ୍ଟ ଲେଡି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସ୍ମାରକୀରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ।ରାଜଘାଟ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ନେତାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କର ଭାରତକୁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ରାଜ୍ୟ ଗସ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର ଆରମ୍ଭ ଥିଲା।

ପରିଦର୍ଶକ ନେତାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଥମ ମହିଳା କିମ୍ ହାଇ-କ୍ୟୁଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ, ରବିବାର (୧୯ ଏପ୍ରିଲ, ୨୦୨୬) ତିନି ଦିନିଆ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ବିମାନବନ୍ଦରରେ କେନ୍ଦ୍ର କର୍ପୋରେଟ୍ ବ୍ୟାପାର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହର୍ଷ ମାଲହୋତ୍ରା ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ।

ଏହି ଗସ୍ତର କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (MEA) କହିଛି ଯେ ଏହା ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ "ବିଶେଷ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗୀତା"କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ଏକ "ବଡ଼ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍"। X ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ, ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି: "ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଲିଙ୍କୁ କର୍ପୋରେଟ୍ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ସଡ଼କ ପରିବହନ ଏବଂ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ହର୍ଷ ମାଲହୋତ୍ରା ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଗସ୍ତ ଭାରତ-ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଣନୈତିକ ସହଭାଗୀତାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ ହୋଇପାରେ।"

ଶ୍ରୀ ଲି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଦିନର ପରେ ଏକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଯାହା ଶ୍ରୀ ଲି ଗତ ବର୍ଷ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରଠାରୁ ସେମାନଙ୍କର ତୃତୀୟ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ବୈଠକ ହେବ। X ଉପରେ ନିଜର ମତ ପ୍ରକାଶ କରି ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ "ଭାରତକୁ ତାଙ୍କର  ଗସ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟରେ କୋରିଆ ଗଣରାଜ୍ୟର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଲି ଜାଏ-ମ୍ୟୁଙ୍ଗଙ୍କୁ ଭେଟି ସମ୍ମାନିତ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି।"

Priyambada Rana

