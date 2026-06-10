Prime Minister Modi: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି (ଜୁନ୍ ୧୦, ୨୦୨୬) ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହରୁଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ଗୌରବ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ବୁଧବାର ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ୧୨ ବର୍ଷ ପୂରଣ ହୋଇଛି। ଏହି ୧୨ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ବିଜେପି ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି। ବିଜେପି ଦେଶର ନୂତନ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଛି ଏବଂ ଅନେକ ବିବିଧ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସମର୍ଥନ ପାଇଛି।
ମୋଦି ସରକାର ୪,୩୯୯ ଦିନ ପୂରଣ କରିଛି
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଆଜି ୪,୩୯୯ ଦିନ ପୂରଣ କରୁଛି। ଯାହା ତାଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିଛି। ଦେଶର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହରୁ ୧୯୪୭ ମସିହାରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ୧୯୫୧-୫୨ ମସିହାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହେବା ପରେ ସେ ୧୯୬୪ ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପଦବୀରେ ରହିଥିଲେ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ୧୬ ବର୍ଷ ତଳେ ଏହି ପଦବୀରେ ରହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଇଥର ଏହି ପଦବୀରେ ରହିଥିଲେ।
ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ୧୨ ବର୍ଷର ସଫଳତା
ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ୧୨ ବର୍ଷରେ ସଫଳତା ସମ୍ପର୍କରେ ମୋଦି ସରକାର ବାମପନ୍ଥୀ ଉଗ୍ରବାଦକୁ ଦୂର କରିଛନ୍ତି। କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ପ୍ରଦାନରେ ବିପ୍ଳବୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। JAM Trinity ଏବଂ UPI ଭଳି ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଆଗମନ ଡିଜିଟାଲ କାରବାରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ରେଳ, ସଡ଼କ ଏବଂ ବିମାନବନ୍ଦର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଗତିଶୀଳ ହୋଇଛି। ମୋଦି ସରକାର ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ପରମାଣୁ ନୀତିକୁ ପୁନର୍ବାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର ମାଧ୍ୟମରେ, ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦ, ବିଶେଷକରି ପହଲଗାମ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଛନ୍ତି। ମୋଦି ସରକାର କରୋନାଭାଇରସ୍ ଭଳି ମହାମାରୀ ଏବଂ ତିନୋଟି ବିନାଶକାରୀ ବିଶ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଶକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ବାହାର କରିଛନ୍ତି।
ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବଙ୍ଗଳାରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ କରିଛି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ସଫଳତା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବଙ୍ଗଳାରେ ବିଜେପିକୁ କ୍ଷମତାକୁ ଆଣିଛି ଏବଂ ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ବିଜେପି ଆସାମ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଦଳ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବଙ୍ଗଳାରେ ସରକାର ଗଠନ କରିଛି, ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି ଏବଂ ଜନସଂଘର ବିଚାରଧାରାର ଶ୍ୟାମା ପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ସମେତ ଏକଦା ବାମପନ୍ଥୀ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ରାଜ୍ୟରେ ନିଜର ପାଦ ସ୍ଥାପନ କରିଛି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବ ଏନଡିଏ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳର ୧୨ ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେବା ପରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ଆଲାଏନ୍ସ (ଏନଡିଏ) ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବ। ଆଜି ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ସଂକଳ୍ପ ଗୃହୀତ ହେବ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏନଡିଏ ସଦସ୍ୟମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ସମ୍ମାନିତ କରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ନିଜେ ଏହି ବୈଠକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ ଯେଉଁଥିରେ ୭୨ ଜଣ ଏନଡିଏ ନେତା ଯୋଗଦେବେ।
'ବିଶ୍ୱାସ, ବିକାଶ ଏବଂ ଜନ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ୧୨ ବର୍ଷର ଯାତ୍ରା'
ତାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ୧୨ ବର୍ଷର ବାର୍ଷିକୀ ଅବସରରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ୧୨ ବର୍ଷର ଯାତ୍ରା ବିଶ୍ୱାସ, ବିକାଶ ଏବଂ ଜନ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ହୋଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "1.4 ବିଲିୟନ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ 'ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଥମ' ମନୋଭାବ ସହିତ, ଆମେ ଆମର ଯୁବ, ମହିଳା ଏବଂ କୃଷକ ଭାଇଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବାରେ କୌଣସି କସରତ ଛାଡ଼ି ନାହୁଁ। ଏହି ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପ୍ରୟାସର ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଆଜି ଭିତ୍ତିଭୂମିରୁ ଡିଜିଟାଲ ବିପ୍ଳବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଦେଶ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଏକ ନୂତନ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।" ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ୨୬ ମଇ ୨୦୧୪ରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ୨୦୧୯ରେ ସେ ଆହୁରି ବଡ଼ ଜନାଦେଶ ସହିତ ପୁନଃନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ୨୦୨୪ରେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ।