Add Zee Business As A Preferred Source
App

Prime Minister Modi: ନେହରୁଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲେ ମୋଦୀ, ହେଲେ ସର୍ବାଧିକ ଅବଧିର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି (ଜୁନ୍ ୧୦, ୨୦୨୬) ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହରୁଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ଗୌରବ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ବୁଧବାର ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ୧୨ ବର୍ଷ ପୂରଣ ହୋଇଛି। ଏହି ୧୨ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ବି

Written ByPrabhudatta Moharana
Published: Jun 10, 2026, 08:45 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 08:45 AM IST
Prime Minister Modi: ନେହରୁଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲେ ମୋଦୀ, ହେଲେ ସର୍ବାଧିକ ଅବଧିର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

About the Author

Prabhudatta Moharana

Prabhudatta Moharana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
OTET 2026 Exam: ଏହିଦିନ ହେବ ଓଟିଇଟି ଏକଜାମ୍
OTET 2026 Exam1 min ago
2
Prime Minister Modi3 min ago
3
petrol diesel price today32 min ago
4
Top 10 News Headlines Odisha41 min ago
5
Odisha CM Delhi visit1 hr ago