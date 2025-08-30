India-US Relations: 'ଫୋନ୍ କରି ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ମାଗୁଥିଲେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ, ଏହା ଶୁଣି ରାଗିଯାଇଥିଲେ ପିଏମ୍ ମୋଦୀ'

India-US Relations: ଜୁନ୍ ୧୭ ତାରିଖରେ ଟ୍ରମ୍ପ ମୋଦୀଙ୍କ ସହ ଫୋନ୍ କଲ୍ କରି ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ କହିଥିଲେ ଯେ ସାମରିକ ଉତ୍ତେଜନା ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେ କେତେ ଗର୍ବିତ।
Trending Photos
India-US Relations: ଆମେରିକା ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ଟାରିଫ୍ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କାରଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ ହେଉଛି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଆଣିବାର ବାରମ୍ବାର ଦାବି। ଜୁନ୍ ୧୭ ତାରିଖରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଫୋନ୍ କଲ୍ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ମୋଦୀ ତାଙ୍କୁ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥିଲେ। ଦୁଇ ନେତା ୩୫ ମିନିଟ୍ ଧରି ଫୋନ୍ ରେ କଥା ହୋଇଥିଲେ।
ଆମେରିକୀୟ ଖବରକାଗଜ ନ୍ୟୁୟର୍କ ଟାଇମ୍ସ (NYT) ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଯେ ଜୁନ୍ ୧୭ ତାରିଖରେ ଟ୍ରମ୍ପ ମୋଦୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଫୋନ୍ କଲ୍ ରେ ପୁଣି ଥରେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ସାମରିକ ଉତ୍ତେଜନା ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେ କେତେ ଗର୍ବିତ। ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ତାଙ୍କୁ (ଟ୍ରମ୍ପ୍) ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିବା ଉଚିତ। ଭାରତୀୟ ନେତା (ପିଏମ ମୋଦୀ) ଏହା ଶୁଣି ରାଗି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲେ ଯେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ସହିତ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଏହା ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା।
ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ କଥାକୁ ଅଣଦେଖା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଉପରେ ମତଭେଦ ଏବଂ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ବିଷୟରେ କଥା ହେବାକୁ ମୋଦୀଙ୍କ ମନା କରିବା ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ତିକ୍ତ କରିଥିଲା। ଜୁନ୍ ମାସରେ ଏହି ଫୋନ୍ କଲ୍ ପରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଋଷରୁ ତେଲ ଆମଦାନି କରୁଛି, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଅତିରିକ୍ତ ଟାରିଫ୍ ଲାଗୁ କରାଯାଉଛି। ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ଉପରେ ମୋଟ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଟାରିଫ୍ ଲାଗୁ କରାଯାଉଛି।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ ଲୋକଙ୍କ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଶରତ ୠତୁରେ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିବାର କୌଣସି ଯୋଜନା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଏହି ବର୍ଷ ଶେଷରେ କ୍ୱାଡ୍ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ଭାରତ ଆସିବେ। ଜୁନ୍ ୧୭ ତାରିଖର ଆଲୋଚନା ପରଠାରୁ ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ହୋଇନାହିଁ। ଯାହା ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖରାପ ହେଉଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ଦର୍ଶାଉଛି।
ଆମେରିକା ଏବଂ ଭାରତର ଏକ ଡର୍ଜନରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଧାର କରି NYT ଏହି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ନାମ ଗୋପନ ରଖିବା ସର୍ତ୍ତରେ କହିଥିଲେ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କର ଆମେରିକାରେ ଭବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ୨୦୨୦ ରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଗୁଜରାଟରେ ନମସ୍ତେ ଟ୍ରମ୍ପ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହୋଇଛି।