79th Independence Day: ଭାଷଣ ଦେବାରେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲେ ମୋଦୀ

79th Independence Day: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପୁଣି ଥରେ ଲାଲକିଲ୍ଲାର ପ୍ରାଚୀରରୁ ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ଭାଷଣ ଦେବାର ନିଜର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ୧୦୩ ମିନିଟର ଭାଷଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ଭାଷଣ ୯୮ ମିନିଟ୍ ଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଗତ ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ସେ ଏବେ ସେହି ରେକର୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ, ୨୦୧୫ ମସିହାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ଭାଷଣ ଦେବାର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ସେ ୮୮ ମିନିଟର ଲମ୍ବା ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ସେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହରୁଙ୍କ ୭୨ ମିନିଟର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ଏହା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଅନେକ ଥର ତାଙ୍କର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ୧୦୩ ମିନିଟର ଭାଷଣ ଦେଇ ଏକ ନୂତନ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଆଉ ଏକ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ଲଗାତାର ୧୨ ଥର ପାଇଁ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ଜବାହରଲାଲ ନେହରୁ ଏହା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଖରେ ଲଗାତାର ୧୧ ଥର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାର ରେକର୍ଡ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏଥର ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ନେହରୁ ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ଲଗାତାର ୧୭ ଥର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି।
ଏବେ ଯଦି ଆମେ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଭାଷଣ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ତେବେ ଏହି ରେକର୍ଡ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଏବଂ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାମରେ ପଞ୍ଜିକୃତ। ଉଭୟେ ୧୪ ମିନିଟ୍ ର ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଭାଷଣ। ତାଙ୍କ ପରେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ୨୫ ମିନିଟ୍ ର ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତା’ପରେ ଡକ୍ଟର ମନମୋହନ ସିଂହ ୩୨ ମିନିଟ୍ ର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଭାଷଣ ହେଉଛି ୬୫ ମିନିଟ୍ ର, ଯାହା ସେ ୨୦୧୪ରେ ଦେଇଥିଲେ।
ଏଥର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ତାଙ୍କର ଲମ୍ବା ଭାଷଣରେ ଅନେକ କଥା ଆବରଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ସହିତ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର କଥା କହିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଆମେରିକାକୁ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ।