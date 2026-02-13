Tarique Rahman:ତାରିକ୍ ରହମାନ ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ !

Tarique Rahman: ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଖାଲେଦା ଜିଆଙ୍କ ପୁଅ ତାରିକ ରହମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବାଂଲାଦେଶ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି (BNP) ବାଂଲାଦେଶ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି।
Tarique Rahman: ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଖାଲେଦା ଜିଆଙ୍କ ପୁଅ ତାରିକ ରହମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବାଂଲାଦେଶ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି (BNP) ବାଂଲାଦେଶ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦଳର ନେତା ତାରିକ ରହମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବିଜୟ ବାଂଲାଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ସର୍ବଦା ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ, ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବାଂଲାଦେଶର ସମର୍ଥନରେ ଠିଆ ହେବ।
ଏହା ସହିତ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଭାରତ-ବାଂଲାଦେଶ ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଙ୍ଗିତ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବହୁମୁଖୀ ଭାରତ-ବାଂଲାଦେଶ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ଏବଂ ଉଭୟ ଦେଶର ସହଭାଗୀ ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସେ ତାରିକ ରହମାନଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।
ବାଂଲାଦେଶ ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ BNP ପ୍ରଦର୍ଶନ:
୧୮ ମାସର ତୀବ୍ର କ୍ଷମତା ସଂଘର୍ଷ ପରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ନିର୍ବାଚନରେ ବାଂଲାଦେଶ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି (BNP) ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ସର୍ବଶେଷ ଭୋଟ ଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ,BNP ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶ ବହୁମତ ହାସଲ କରିଛି। ଯେତେବେଳେ ଜମାତ-ଏ-ଇସଲାମି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ମେଣ୍ଟ ଏ-ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ୭୩ ଟି ଆସନ ଜିତିଛି।
ଖଡଗେ ତାରିକ ରହମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି:
ବାଂଲାଦେଶ ନିର୍ବାଚନରେ BNPର ବିଜୟ ପରେ କଂଗ୍ରେସ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ ତାରିକ ରହମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦଳର ଐତିହାସିକ ନିର୍ବାଚନୀ ସଫଳତା ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଖଡଗେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ 'X'ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି,"କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ,ମୁଁ ଶ୍ରୀ ତାରିକ ରହମାନ ଏବଂ BNPକୁ ବାଂଲାଦେଶରେ ସଂସଦୀୟ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହେବା ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି।"
ଆସନ ସମୀକରଣ ବୁଝନ୍ତୁ:
ଜାତୀୟ ସଂସଦ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ବାଂଲାଦେଶର ସଂସଦରେ ମୋଟ ୩୦୦ ଆସନ ଅଛି। ଏହି ଆସନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ୨୯୯ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗୁଁ ଶେରପୁର-3 ଆସନରେ ନିର୍ବାଚନ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ବହୁମତ ପାଇଁ 150 ଆସନ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ସହିତ, ୫୦ ଆସନ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ। 300 ସାଧାରଣ ଆସନରେ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଧାରରେ ଏହି ଆସନଗୁଡ଼ିକ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି।