Balen Shah: ନେପାଳ ରାଜନୀତିରେ ନୂଆ ଇତିହାସ ଆରମ୍ଭ,ବାଲେନ୍ ଶାହ ହେଲେ ନୂଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

Balen Shah: ନେପାଳ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
Balen Shah: ନେପାଳ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ନିକଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଦମଦାର୍ ବିଜୟ ପରେ ବାଲେନ୍ ଶାହ ଶୁକ୍ରବାର ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୌଡେଲ୍ ତାଙ୍କୁ ପଦ ଓ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥ ପାଠ କରାଇଛନ୍ତି। ୩୫ ବର୍ଷିୟ ଶାହ ନେପାଳର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ସମ୍ଭାବଳିବାର ସବୁଠୁ ଯୁବ ନେତା।
ମାର୍ଚ୍ଚ ୫ରେ ନେପାଳରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କ ଦଳ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପାର୍ଟି( ଆରଏସପି) ମୋଟ୍ ୨୭୫ ଆସନରୁ ୧୮୨ ଆସନ ପାଇ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ବାଲେନ୍ ଶାହ ଝାପା-୫ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ତଳୀରେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେପି ଶର୍ମା ଓଲିଙ୍କୁ ବିପୁଳ ଭୋଟ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ହରାଇଥିଲେ।
ଏହାପରେ ଗୁରୁବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ଆରଏସପି ବୈଠକରେ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବ ସହମତିରେ ସଂସଦୀୟ ଦଳ ନେତା ଭାବେ ବଛା ଯାଇଥିଲା। ଇତି ମଧ୍ୟରେ ବାଲେନ୍ ଶାହ ଶପଥ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଭାରତ-ନେପାଳର ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ନୂଆ ଶିଖରକୁ ନେବା ଲାଗି ତାଙ୍କ ସହ ମିଶି କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।