Pm Modi Government: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ହାସଲ କଲେ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା, ଜାଣନ୍ତୁ କଣ?

Pm Modi Government: ସେ ୨୦୦୧, ୨୦୦୨, ୨୦୦୭ ଏବଂ ୨୦୧୨ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଗୁଜୁରାଟ ସରକାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ଚାରି ଥର ଗୁଜୁରାଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ୨୨ ମେ ୨୦୧୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରାୟ ୧୨ ବର୍ଷ ୭ମାସ ଥିଲା। 

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Mar 22, 2026, 05:26 PM IST

Pm Modi Government: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ଭାରତରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ରହିବାର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ସେ ପୂର୍ବତନ ସିକିମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପବନ କୁମାର ଚାମଲିଙ୍ଗଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ପବନ କୁମାର ଚାମଲିଙ୍ଗ ୮ ହଜାର ୯୩୦ ଦିନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଗୁଜୁରାଟର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ୮,୯୩୧ ଦିନ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ବିରଳ ଏବଂ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା, ଯାହା ଦଶନ୍ଧି ଧରି ନିରନ୍ତର ଜନସେବା ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେକର୍ଡ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଶାସନ କରିଥିବା ଗୁଜୁରାଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ରଖିଥିଲେ।

ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ।

ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ସେ ଲଗାତାର ତିନୋଟି ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ (୨୦୧୪ , ୨୦୧୯ ଏବଂ ୨୦୨୪) ଜିତିଥିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ।

ମୋଦୀ ଆରଏସଏସ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ୧୭ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୫୦ ରେ ଗୁଜୁରାଟର ଭାଡନଗରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ (RSS)ର ପ୍ରଚାରକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ୧୯୮୫ ମସିହାରେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଦଳୀୟ ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସ
ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ୭ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୦୧ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୁଜୁରାଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ୨୦୦୧, ୨୦୦୨, ୨୦୦୭ ଏବଂ ୨୦୧୨ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଗୁଜୁରାଟ ସରକାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ଚାରି ଥର ଗୁଜୁରାଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ୨୨ ମେ ୨୦୧୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରାୟ ୧୨ ବର୍ଷ ୭ମାସ ଥିଲା।

ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଭାରତର ୧୪ତମ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଯିଏ ୨୬ ମେ ୨୦୧୪ ଠାରୁ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଏହି ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଜୁନ୍ ୨୦୨୪ରେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସେ ପ୍ରଥମ ଅଣ-କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ୪,୦୦୦ ଦିନରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କରିଛି।

Rashmita Sahoo

