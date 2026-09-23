PM Modi: ଡିସେମ୍ବରରେ ଆମେରିକା ଯିବେ ମୋଦୀ! G20ରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ ହୋଇପାରେ ବୈଠକ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଆମେରିକା ଓ କାନାଡା ଗସ୍ତ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଫ୍ଲୋରିଡାରେ ହେବାକୁ ଥିବା G20 ନେତା ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ମୋଦୀ ଆମେରିକା ଯାଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ଏନେଇ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଔପଚାରିକ ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ।
ଡିସେମ୍ବର ୧୪-୧୫ରେ G20 ସମ୍ମିଳନୀ
୨୦୨୬ ମସିହାର G20 ନେତା ସମ୍ମିଳନୀ ଡିସେମ୍ବର ୧୪ ଓ ୧୫ ତାରିଖରେ ଫ୍ଲୋରିଡାର Trump National Doral Miami Resortରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଆମେରିକା ଏହି ସମ୍ମିଳନୀର ଆୟୋଜକ ଦେଶ ହୋଇଥିବାରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହାର ଆତିଥ୍ୟ ଦେବେ।
ମୋଦୀ ଯଦି ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭାରତ-ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ, ଟାରିଫ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଭଳି ଆଲୋଚନାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରେ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି।
ଭାରତ-ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ
ମୋଦୀଙ୍କ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆମେରିକା ଗସ୍ତ ଏପରି ସମୟରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଟାରିଫ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଛି। ଏହା ସହିତ G20 ସମ୍ମିଳନୀ ଅବସରରେ Quad ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୈଠକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି।
ପୂର୍ବରୁ ୨୦୨୬ ଜୁନ୍ରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ଏଭିଆନ୍ରେ G7 ସମ୍ମିଳନୀ ଅବସରରେ ମୋଦୀ ଓ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା।
ଡିସେମ୍ବରରେ କାନାଡା ଗସ୍ତ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ
ଆମେରିକା ସହିତ ଡିସେମ୍ବରରେ ମୋଦୀଙ୍କ କାନାଡା ଗସ୍ତ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି। କାନାଡା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କ କାର୍ନି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ସହ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଆଲୋଚନାରେ ଭଲ ପ୍ରଗତି ହେଉଛି ଏବଂ ମୋଦୀଙ୍କୁ କାନାଡାରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।
ଭାରତ ଓ କାନାଡା ଏକ ନୂଆ Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଦେଶ ୨୦୨୬ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିର ଆଲୋଚନା ଶେଷ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି।
ଏହିପରି ଡିସେମ୍ବରରେ ମୋଦୀଙ୍କ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ଗସ୍ତରେ G20 ସମ୍ମିଳନୀ, ଆମେରିକା ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ଏବଂ କାନାଡା ସହ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ—ତିନୋଟି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିପାରେ। ତେବେ ଅନ୍ତିମ ଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଓ ତାରିଖ ସରକାରୀ ଘୋଷଣା ପରେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ।