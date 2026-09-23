Add Zee Business As A Preferred Source
App

PM Modi: ଡିସେମ୍ବରରେ ଆମେରିକା ଯିବେ ମୋଦୀ! G20ରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ ହୋଇପାରେ ବୈଠକ

ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଆମେରିକା ଓ କାନାଡା ଗସ୍ତ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଫ୍ଲୋରିଡାରେ ହେବାକୁ ଥିବା G20 ନେତା ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ମୋଦୀ ଆମେରିକା ଯାଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ଏନେଇ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଔପଚାରିକ ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ। ଡିସେମ୍ବର ୧୪-୧୫ରେ G20 ସମ୍ମିଳନୀ

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 23, 2026, 11:48 AM IST|Updated: Sep 23, 2026, 11:48 AM IST
PM Modi: ଡିସେମ୍ବରରେ ଆମେରିକା ଯିବେ ମୋଦୀ! G20ରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ ହୋଇପାରେ ବୈଠକ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
‘ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍’ ଗାଇବାକୁ ମନା କଲେ ହେବ କି ଦଣ୍ଡ? ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣାଣି
2
3
4
5