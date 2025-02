PM Modi Donald Trump Meeting:ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ ମୋଦୀଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ, ବୈଠକରେ ହେଲା ୧୦ଟି ବଡ଼ ଘୋଷଣା

PM Modi Donald Trump Meeting:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ। ଭାରତୀୟ ସମୟ ପ୍ରାୟ ଅପରାହ୍ନ ୩ଟାରେ ୱାଶିଂଟନ ଡିସିରେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ, ଅବୈଧ ପ୍ରବାସୀ, ବ୍ୟବସାୟ, ଆତଙ୍କବାଦ, ଶୁଳ୍କ ସମେତ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପାଇଁ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଜଣେ କଠୋର ଆଲୋଚକ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ମୋଦୀଙ୍କୁ କାମ ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ମଧ୍ୟ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଭେଟିବା ଏବଂ ପୁଣି ଏକାଠି କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବାରୁ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା କଥାବାର୍ତ୍ତା ବିଷୟରେ ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା...

Prime Minister Narendra Modi met US President Donald Trump at White House in Washington, DC on 13th February. This meeting was the first between the two leaders after the inauguration of President Trump as the 47th US President on January 20, 2025. pic.twitter.com/SlKZcYrVxG

1. ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ୨୦୦୮ ମୁମ୍ବାଇ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ତହୱୁର ରାଣାକୁ ଭାରତ ପଠାଇବା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇରେ ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ଏକାଠି ଛିଡ଼ା ହେବେ। ସୀମାପାର ଆତଙ୍କବାଦକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଠୋସ୍ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞ ଯେ ସେ ଏବେ ୨୦୦୮ ମସିହାରେ ଭାରତରେ ନରସଂହାର କରିଥିବା ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଭାରତକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।

2. ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ୧.୪ ବିଲିୟନ ଭାରତୀୟଙ୍କ ତରଫରୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ସେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ କିପରି ରିପବ୍ଲିକାନଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ "ନମସ୍ତେ ଟ୍ରମ୍ପ" ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆମେରିକା ଗସ୍ତ ହ୍ୟୁଷ୍ଟନରେ "ହାଉଡି ମୋଦି" ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲା।

3.ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଖୁସି ଯେ ମୁଁ କୋଠରୀ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ମୋ ବନ୍ଧୁ ମୋତେ ଅହମଦାବାଦ ଏବଂ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମର ମନେ ପକାଇଲେ ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ଏକ ବଡ଼ ରାଲି କରିଥିଲୁ। ଆମେ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲୁ, ନମସ୍ତେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ହ୍ୟୁଷ୍ଟନରେ ହାଓଡି ମୋଦି, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ଏବେ ବି ଭାରତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱରେ ଶୁଣାଯାଉଛି।

4.ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଭାରତ ଏକାଠି 'ପ୍ରଗତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି' ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ତୁରନ୍ତ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମିଶି ଆମେ ଉଭୟ ଦେଶ ପାଇଁ କିଛି ମହାନ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ।

5. ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ଯୁଦ୍ଧର ଯୁଗ ନୁହେଁ', ଭାରତ 'ନିରପେକ୍ଷ ନୁହେଁ', ଆମେ ଶାନ୍ତିକୁ ସମର୍ଥନ କରୁ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ କେବଳ ରୁଷ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତିକୁ ସମର୍ଥନ କରେ।

#WATCH | Washington, DC | PM Narendra Modi and President Donald Trump share a hug as the US President welcomes the PM at the White House

President Trump says, "We missed you, we missed you a lot." pic.twitter.com/XTk1h7mINM

