Doha Attack: ଦୋହା ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନର ପାଇଁ ଦେଲେ ଆହ୍ୱାନ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଦୋହାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ଉପରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ବୁଧବାର ଦିନ କାତାରର ଆମୀର ଶେଖ୍ ତାମିମ୍ ବିନ୍ ହମାଦ୍ ଅଲ୍ ଥାନିଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ଆକ୍ରମଣ ଉପରେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ସେ କହିଥିଲେ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Sep 11, 2025, 06:25 AM IST

Doha Attack: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଦୋହାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ଉପରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ବୁଧବାର ଦିନ କାତାରର ଆମୀର ଶେଖ୍ ତାମିମ୍ ବିନ୍ ହମାଦ୍ ଅଲ୍ ଥାନିଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ଆକ୍ରମଣ ଉପରେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ 'ଭାରତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଏବଂ ପ୍ରକାଶନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଛି'।

 

ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କତାରର ଦୋହାରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବୁଧବାର ଦିନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ 'କତାରର ଆମୀର ଶେଖ୍ ତାମିମ୍ ବିନ୍ ହମାଦ୍ ଅଲ୍-ଥାନିଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ଦୋହାରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ଉପରେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଭାରତ ଭାଇଚାରା ରାଷ୍ଟ୍ର କତାରର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଉଲ୍ଲଂଘନକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ଆମେ ଆଲୋଚନା ଏବଂ କୂଟନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଏବଂ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧିକୁ ରୋକିବାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁ। ଭାରତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଏବଂ ପ୍ରକାଶନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଛି।'

ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ, କାତାରର ଦୋହାରେ ଏକ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ଇସ୍ରାଏଲୀ ସେନା ଦୋହାରେ ହମାସ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଏକ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଦାବି କରିଥିଲା। IDF ଏବଂ ଶିନ୍ ବେଟ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲୀ ବାୟୁସେନା ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଆକ୍ରମଣରେ ହମାସ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଆକ୍ରମଣ ପରେ, କାତାର ଏହାର ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛି ଯେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନର ଉଲ୍ଲଂଘନ। ଏହା ପରେ ବୁଧବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଆକ୍ରମଣ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

Doha Attack
