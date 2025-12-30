Advertisement
Putin's Residence Targeted: ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଆଟାକ୍! ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ, ଟ୍ରମ୍ପ କ୍ରୋଧିତ

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Dec 30, 2025, 04:25 PM IST

Putin's Residence Targeted: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ବାସଭବନ ଉପରେ ୟୁକ୍ରେନ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣ ହେବା ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି ଯେ କୂଟନୀତି ହେଉଛି ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ପଥ। ଏହି ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏପରି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତିତ, ଯାହା ଜାରି ରହିଥିବା ଶତ୍ରୁତା ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ।

X ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଋଷ ଫେଡେରେସନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯିବାର ରିପୋର୍ଟରେ ମୁଁ ଗଭୀର ଚିନ୍ତିତ। ଜାରି ରହିଥିବା କୂଟନୀତିକ ପ୍ରୟାସ ହେଉଛି ଶତ୍ରୁତା ଶେଷ କରିବା ଏବଂ ଶାନ୍ତି ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପଥ। ଆମେ ସମସ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରୟାସ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ କରିପାରୁଥିବା ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ।"

ଋଷର ନୋଭଗୋରୋଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ କିଭ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା ​​ବୋଲି ରୁଷର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେରଗେଇ ଲାଭରୋଭ ଦାବି କରିବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ଆସିଛି। ଋଷ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଯେ ଏହି ଘଟଣା ଆଲୋଚନାରେ ମସ୍କୋର ମନୋଭାବକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ।

ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ଯୁଦ୍ଧରତ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ଘଟଣାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ବହୁତ କ୍ରୋଧିତ। ସୋମବାର ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଋଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ଡ୍ରୋନ ତାଙ୍କ ଘର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି। ଯଦିଓ ଏହି ଦାବିକୁ କିଭ (ୟୁକ୍ରେନ) ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି।

ଫ୍ଲୋରିଡାର ମାର୍-ଏ-ଲାଗୋ ରିସର୍ଟରେ ଇସ୍ରାଏଲୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ପୂର୍ବରୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୁଟିନ ଦିନ ପୂର୍ବେ ଏକ ଫୋନ୍ କଲ୍ ସମୟରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ।

ଡ୍ରୋନ ଆକ୍ରମଣ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, "ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କିଏ ମୋତେ ଏ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ ଆଜି ସକାଳେ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଭଲ ନୁହେଁ। ମୁଁ ବହୁତ କ୍ରୋଧିତ।" ତଥାପି ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦାବି ମିଥ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ଏହା ସମ୍ଭବ ଯେ ଆକ୍ରମଣ କେବେ ଘଟିନଥିଲା।

ରଏଟର୍ସର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଲାଭରୋଭ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଡିସେମ୍ବର ୨୮-୨୯ ତାରିଖରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାସଭବନରେ ୯1ଟି ଦୂରଗାମୀ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ାଣ କରିଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବେପରୁଆ ବୋଲି କହି ଜବାବ ଦେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ଡ୍ରୋନ୍‌କୁ ରୁଷିଆନ୍ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଅଟକାଇ ଧ୍ୱଂସ କରାଯାଇଥିଲା। ଲାଭରୋଭ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଦେଶ ଉପରେ ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ସହିତ ସମାନ।

 

