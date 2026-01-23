Advertisement
Amrit Bharat Express: ଦେଶକୁ ମିଳିଲା ଆଉ ୩ଟି 'ଅମୃତ ଭାରତ' ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍: ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ପିଏମ ମୋଦୀ

Amrit Bharat Express: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ କେରଳର ରାଜଧାନୀ ତିରୁବନନ୍ତପୁରମଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ୪ଟି ନୂଆ ଟ୍ରେନ୍ ସେବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ୩ଟି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ 'ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍' ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ ସାମିଲ ରହିଛି।

 

Jan 23, 2026, 01:18 PM IST

Amrit Bharat Express: ଦେଶର ରେଳ ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ କେରଳର ରାଜଧାନୀ ତିରୁବନନ୍ତପୁରମଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ୪ଟି ନୂଆ ଟ୍ରେନ୍ ସେବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ୩ଟି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ 'ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍' ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ ସାମିଲ ରହିଛି।

ଏହି ସବୁ ରୁଟ୍‌ରେ ଚାଲିବ ନୂଆ ଟ୍ରେନ୍:

  • ନାଗରକୋଇଲ୍-ମାଙ୍ଗାଲୁରୁ ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍
  • ତିରୁବନନ୍ତପୁରମ-ତାମ୍ବରମ ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍
  • ତିରୁବନନ୍ତପୁରମ-ଚାରାଲାପଲ୍ଲୀ ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍
  • ତ୍ରିଶୁର-ଗୁରୁବାୟୁର ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍

କାହିଁକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏହି 'ଅମୃତ ଭାରତ' ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍?
ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବରଦାନ ସଦୃଶ। ଏଥିରେ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଭଳି ଆଧୁନିକ ସୁବିଧା ଓ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଭଡ଼ା ସାଧାରଣ ମେଲ୍ କିମ୍ବା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଭଳି ଶସ୍ତା। କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆରାମଦାୟକ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି।

ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ବଢ଼ିବ ଯୋଗାଯୋଗ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ
ଏହି ନୂତନ ଟ୍ରେନ୍ ସେବା ଦ୍ୱାରା କେରଳ, ତାମିଲନାଡୁ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗାନା ମଧ୍ୟରେ ରେଳ ଯୋଗାଯୋଗ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ବିଶେଷ କରି ତ୍ରିଶୁର-ଗୁରୁବାୟୁର ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ସହାୟକ ହେବ।

ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ନୂଆ ଟ୍ରେନ୍ ସେବା ଦ୍ୱାରା କେରଳ ସମେତ ସମଗ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ର ଉପକୃତ ହେବ। ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଯାତ୍ରାକୁ ଆହୁରି ସହଜ ଓ ସୁଲଭ କରିବ।" ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟ ମଜଭୁତ ହେବ ବୋଲି ସେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇର 'ଅମୃତ ଭାରତ' ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସାରା ଦେଶରେ ଏଭଳି ଅଧିକ ସୁବିଧା ସମ୍ପନ୍ନ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଓ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରାକୁ ଆରାମଦାୟକ କରିପାରିବ।

