Meerut Metro: ଦିଲ୍ଲୀ-ମିରଟ ମେଟ୍ରୋକୁ ଉଦଘାଟନ କଲେ ମୋଦୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ଦିନ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଆଞ୍ଚଳିକ ରାପିଡ୍ ଟ୍ରାନଜିଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ (RRTS) ବା "ନମୋ ଭାରତ" ଏବଂ "ମିରଟ ମେଟ୍ରୋ" କୁ ମିରଟର ଶତାବ୍ଦୀ ନଗର ନମୋ ଭାରତ ଷ୍ଟେସନରୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ମିରଟରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସମଗ୍ର ଦିଲ୍ଲୀ-NCRରେ ପରିବହନ

Feb 22, 2026, 02:06 PM IST

Meerut Metro:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ଦିନ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଆଞ୍ଚଳିକ ରାପିଡ୍ ଟ୍ରାନଜିଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ (RRTS) ବା "ନମୋ ଭାରତ" ଏବଂ "ମିରଟ ମେଟ୍ରୋ" କୁ ମିରଟର ଶତାବ୍ଦୀ ନଗର ନମୋ ଭାରତ ଷ୍ଟେସନରୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ମିରଟରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସମଗ୍ର ଦିଲ୍ଲୀ-NCRରେ ପରିବହନ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ।

 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମେଟ୍ରୋ ଯାତ୍ରା କଲେ
ଉଦ୍ଘାଟନ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଶତାବ୍ଦୀ ନଗରରୁ ମିରଟ ଦକ୍ଷିଣ ଷ୍ଟେସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମେଟ୍ରୋ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ଉଦଘାଟନ ସମୟରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଉଦଘାଟନ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଧୁନିକ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ମିରଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ଏହା ସିତ ପ୍ରାୟ ୧୨୯୩୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦଘାଟନ ଏବଂ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବେ।

ଏବେ କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ମିରଟ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ସମଗ୍ର ୮୨ କିଲୋମିଟର ଦୀର୍ଘ ଦିଲ୍ଲୀ-ମିରଟ ନମୋ ଭାରତ କରିଡରକୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଦିଲ୍ଲୀର ସରାଇ କାଲେଁ ଖାନ ଏବଂ ନ୍ୟୁ ଅଶୋକ ନଗର ମଧ୍ୟରେ ୫ କିଲୋମିଟର ଏବଂ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ମିରଟ ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ମୋଦିପୁରମ ମଧ୍ୟରେ ୨୧ କିଲୋମିଟର ଦୀର୍ଘ ରାସ୍ତା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। 180 କିଲୋମିଟର/ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ଗତି କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିବା 'ନମୋ ଭାରତ' ଟ୍ରେନ୍ ଏବେ ସାହିବାବାଦ, ଗାଜିଆବାଦ, ମୋଦିନଗର ଏବଂ ମିରଟ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ହବ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସହିତ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ କରିବ।

 

ମିରଟ ମେଟ୍ରୋ: ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଦୃତ ମେଟ୍ରୋ ସେବା
ଆଜି ମିରଟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ବିଶେଷ ଉପହାର ଥିଲା "ମିରଟ ମେଟ୍ରୋ"ର ଉଦଘାଟନ। ଏହା ଦେଶର ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସ ଯେଉଁଠାରେ ରାପିଡ୍ ରେଳ (RRTS) ଏବଂ ମେଟ୍ରୋ ସମାନ ଟ୍ରାକ୍ ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ଚାଲିବ। ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୧୨୦ କିଲୋମିଟର ବେଗ ସହିତ ଏହି ମେଟ୍ରୋ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତତମ ମେଟ୍ରୋ ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟପ୍ ସମେତ ଦକ୍ଷିଣ ମିରଟରୁ ମୋଦିପୁରମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂରତା ମାତ୍ର ୩୦ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅତିକ୍ରମ କରିବ।

ମଲ୍ଟି-ମୋଡାଲ୍ ହବ୍ ସଂଯୋଗକୁ ସହଜ କରିଥାଏ
କରିଡରର ଆରମ୍ଭ ଷ୍ଟେସନ୍ ସରାଇ କାଲେ ଖାନ ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ମଲ୍ଟି-ମୋଡାଲ୍ ହବ୍ ପାଲଟିଛି। ଏଠାରୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ହଜରତ ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ୍ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ୍, ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋର ପିଙ୍କ୍ ଲାଇନ୍, ବୀର ହକିକତ୍ ରାୟ ISBT ଏବଂ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଗମ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ। ମିରଟର ଶତାବ୍ଦୀ ନଗର, ବେଗମପୁଲ୍ ଏବଂ ମୋଦିପୁରମ୍ ଭଳି ଷ୍ଟେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିଛି।

