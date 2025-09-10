ଇଟାଲୀର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜର୍ଜିଆ ମେଲୋନିଙ୍କ ସହ ଫୋନ୍‌ରେ କଥା ହେଲେ ପିଏମ୍ ମୋଦୀ, ଏସବୁ କରିଥିଲେ ଆଲୋଚନା
ଇଟାଲୀର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜର୍ଜିଆ ମେଲୋନିଙ୍କ ସହ ଫୋନ୍‌ରେ କଥା ହେଲେ ପିଏମ୍ ମୋଦୀ, ଏସବୁ କରିଥିଲେ ଆଲୋଚନା

PM Modi and Giorgia Meloni Talk: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଇଟାଲୀର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜିଓର୍ଜିଆ ମେଲୋନିଙ୍କ ସହ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ X ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମେଲୋନିଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Sep 10, 2025, 08:02 PM IST

India-Italy Relations: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଇଟାଲୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜର୍ଜିଆ ମେଲୋନିଙ୍କ ସହ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ X ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ଏହି ଆଲୋଚନା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମେଲୋନିଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଆମେ ଭାରତ-ଇଟାଲୀ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗୀତାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ମିଳିତ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦୋହରାଇଲୁ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନରେ ସଂଘର୍ଷକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପାରସ୍ପରିକ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲୁ। ନିଜ ପୋଷ୍ଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପାରସ୍ପରିକ ଲାଭଦାୟକ ଭାରତ-ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବା ଏବଂ IMEEEC ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଯୋଗକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାରେ ଇଟାଲୀର ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମେଲୋନିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି।

କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ (EU)କୁ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ୍ ଉପରେ ୧୦୦% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ଦ୍ଵାରା ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଋଷ ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରିବ। ୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରେ ୱାଶିଂଟନରେ ବରିଷ୍ଠ ଆମେରିକୀୟ ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏକ ସମ୍ମିଳନୀ ବୈଠକ ସମୟରେ ଏହି ଦାବି ଉଠାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ଋଷର ଯୁଦ୍ଧ ପାଣ୍ଠି ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ୍ ରୁଷୀୟ ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସର ପ୍ରମୁଖ କ୍ରେତା। ଯାହା ଋଷକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇଥାଏ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନରେ ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ।

ଏହି ସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଇଟାଲୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜିଓର୍ଜିୟା ମେଲୋନି ଏବଂ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ସମ୍ପ୍ରତିକ ଆଲୋଚନାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଦୁଇ ନେତା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ, ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ୟୁକ୍ରେନ ସଙ୍କଟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଆଲୋଚନା ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ହୋଇଛି ଯେତେବେଳେ ଭାରତ-ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଥମେ ଭାରତ ଉପରେ ୨୫% ଟାରିଫ୍ ଏବଂ ପରେ ଋଷିଆନ ତେଲ କିଣିବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ୨୫% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ଫଳରେ ଆମେରିକାରେ ଭାରତୀୟ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ମୋଟ ଟାରିଫ୍ ୫୦% ହୋଇଛି। ତଥାପି ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ସହ ଶୀଘ୍ର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

