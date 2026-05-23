Rozgar Mela: ୫୧ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ର ବାଣ୍ଟିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ

Rozgar Mela: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ୫୧,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଶର ୪୭ ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ରେଳବାଇ, ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରୀ ସେବାରେ ସେମାନଙ୍କର ନୂତନ ଭୂମିକା ଆରମ୍ଭ କରିବେ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପାଞ୍ଚଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ଗସ୍ତରୁ ଫେରିଛନ୍ତି, ଏହି ସମୟରେ ସେ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ କମ୍ପାନୀର ନେତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଭାରତର ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପ୍ରଗତି ପ୍ରତି ଉତ୍ସାହିତ। ଆଜି, ବିଶ୍ୱ ଭାରତର ବିକାଶ ଯାତ୍ରାର ଏକ ଅଂଶ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ଭାରତ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ।
ଭାରତ ଏହାର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ସହିତ ସହଭାଗୀ ହେଉଛି। ସେମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଏବଂ କ୍ଷମତା ବିକାଶ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ମଧ୍ୟ ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ।
ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ଉପଲବ୍ଧ ହେବ:
ଚାକିରି ମେଳା ମାଧ୍ୟମରେ ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ଆର୍ଥିକ ସେବା ବିଭାଗ ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସମେତ ଅନେକ ସରକାରୀ ବିଭାଗରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ସଂଗଠନରେ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।
ସରକାର ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଚାକିରି ମେଳା କେବଳ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ଦେଶର ପ୍ରଶାସନିକ ଏବଂ ବିକାଶ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥାଏ। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଏବଂ ଖାଲି ପଦବୀ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ଆୟୋଜନ କରିଆସୁଛନ୍ତି।