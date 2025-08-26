India-US Relations: ଟାରିଫ୍ ବିଷୟରେ କଥା ହେବାକୁ ମୋଦୀଙ୍କୁ ୪ଥର ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ, ଫୋନ୍ ଉଠାଇଲେ ନାହିଁ PM: ରିପୋର୍ଟ

India-US Relations: ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଟାରିଫ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ଚାରିଥର ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରିନଥିଲେ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ଭାରତ ସରକାର ଏବେ ଆମେରିକାର ଚାପର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏହି ମାମଲାରେ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ନୀତି ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି।
India-US Relations: ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଗତ କିଛି ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ନିମ୍ନତମ ସ୍ତରରେ ଅଛି। ଏପରି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି କାରଣ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନର ବାଣିଜ୍ୟ ଶୁଳ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନିସାରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଟାରିଫ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଚାରିଥର ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଏହାକୁ ଉଠାଇ ନଥିଲେ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ଭାରତ ସରକାର ଏବେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେରିକାର ଚାପର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ନୀତି ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତ ଚୀନ୍, ରୁଷ ଏବଂ ବ୍ରାଜିଲ୍ ଭଳି ଦେଶ ସହିତ ଏକ ନୂତନ ମେଣ୍ଟ ଗଠନ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ହୁଏତ ଏହି ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ, ମୋଦୀ ସରକାର ଏବେ ଚାହୁଁନାହିଁ ଯେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉ।
ଜର୍ମାନ ଖବରକାଗଜ ଫ୍ରାଙ୍କଫର୍ଟର ଅଲଗେମାଇନ୍ ଜେଟୁଙ୍ଗ (Frankfurter Allgemeine Zeitung) ଏକ ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟରେ ଏପରି ଦାବି କରିଛି। ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହା ମନେ ହେଉଛି ଯେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ ବିରକ୍ତ ଭାରତ ସରକାର ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ସହଜ ଚୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାଁନ୍ତି। ଖବରକାଗଜ ପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଲେଖାରେ, ହେଣ୍ଡ୍ରିକ୍ ଆଙ୍କେନବ୍ରାଣ୍ଡ, ୱିନାଣ୍ଡ ଭନ୍ ପିଟର୍ସଡର୍ଫ, ଗୁସ୍ତାଭ ଥିଏଲ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ନୀତିର ପ୍ରତୀକ ଯେ ଏହା ଚୀନ୍ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ସୁଧାରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଯାହା ସହିତ ୨୦୨୦ ରେ ଲଦ୍ଦାଖରେ ଏକ ସାମରିକ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ୨୦ ଜଣ ଭାରତୀୟ ସୈନିକ ସହିଦ ହୋଇଥିଲେ।
ଖବରକାଗଜଟି ଲେଖିଛି, 'ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ପରିଭାଷିତ କରିବା କଷ୍ଟକର। ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ହିଁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ମୋଦୀଙ୍କୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ 'ମହାନ ନେତା' ବୋଲି କହି ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଫଟୋ ଉଠାଇବାର ସମୟ ଆସିଲା, ମୋଦି ହସି ନଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମୋଦୀ ଏହାକୁ କେବଳ ଏକ ରଣନୈତିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗସ୍ତ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଆମେରିକୀୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ଅଛନ୍ତି।'
କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ଖବରକାଗଜଟି କହିଛି ଯେ ଟ୍ରମ୍ପ ଆମେରିକା ପାଇଁ କୃଷି ବଜାର ଖୋଲିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମୋଦୀ ମନା କରିଥିଲେ। ଏହା ବଦଳରେ ଭାରତ ଋଷ ଏବଂ ଇରାନରୁ ଶସ୍ତା ତେଲ କିଣିଥିଲା। ଭାରତ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ମଧ୍ୟ ଅଣଦେଖା କରିଥିଲା। ଖବରକାଗଜଟି ଲେଖିଛି, 'ଆମେରିକା ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଭାରତ ଚୀନକୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ପକ୍ଷରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଠିଆ ହେବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଏଥିରେ ସହମତ ନୁହେଁ। ଭାରତ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଆମେରିକା ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ନିର୍ଭର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଭାରତ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଚୀନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନଷ୍ଟ କରି ଆମେରିକାର ଏକ ବନ୍ଧନରେ ରହିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।'