ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ଶେଷ ପରେ ନେତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ନେତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆଲୋଚନା ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ହୋଇଥିଲା । ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ନେତାମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନିଜ ମତ ରଖିଥିଲେ।

Dec 19, 2025, 05:38 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶୁକ୍ରବାର ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେସନ ଶେଷ ହୋଇଛି । ଲୋକସଭାକୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ମୁଲତବୀ ରଖାଯାଇଛି।  ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ନେତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆଲୋଚନା ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ହୋଇଥିଲା । ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ନେତାମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନିଜ ମତ ରଖିଥିଲେ।

ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ,  ଶେଷ ହୋଇଥିବା ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍ ପାରିତ ହୋଇଛି। ବିରୋଧୀଙ୍କ ହୋହଲ୍ଲା ଭିତରେ ସଂସଦରେ ପାରିତ ହୋଇଥିଲା ଭିବି ଜି ରାମ୍ ଜି ବିଲ୍। ପାରିତ ହୋଇଥିବା ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲା ୨୦ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ମନରେଗାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ତଥା ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଏକ ବିଲ୍ । ବେସାମରିକ ପରମାଣୁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଘରୋଇ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଏକ ବିଲ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଥିଲା। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନରେ ମୋଟ ବୈଠକ ସମୟ ରହିଥିଲା ୯୨ ଘଣ୍ଟା ୨୫ ମିନିଟ୍ ।

ଆଜି ଗୃହରେ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା ନିଜର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିଦାୟୀ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ । ଓମ ବିର୍ଲା କହିଥିଲେ ଯେ, ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ଲୋକସଭାର ଉତ୍ପାଦକତା ୧୧୧% ଥିଲା ଏବଂ ସଦସ୍ୟମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଡିସେମ୍ବର ୧ ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଅଧିବେଶନକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ସ୍ଥଗିତ ରଖି ଗୃହକୁ ମୁଲତବୀ ରଖିଥିଲେ ବାଚସ୍ପତି। ଲୋକସଭାରେ କିଛି ବିରୋଧୀ ସଦସ୍ୟ "ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କି ଜୟ" ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଗୃହ ମୁଲତବୀ ହେବା ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନର ୧୫ଟି ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ, ଦୁଇଟି ରାଜନୈତିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବିତର୍କ ହୋଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଦେ ମାତରମର ୧୫୦ତମ ବାର୍ଷିକୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ନିର୍ବାଚନ ସଂସ୍କାର ଉପରେ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ବିତର୍କ ବନ୍ଦେ ମାତରମର ୧୫୦ତମ ବାର୍ଷିକୀ ଉପରେ ଥିଲା। ଏହି ବାବଦରେ ୧୧ ଘଣ୍ଟା ୩୨ ମିନିଟ୍ ଧରି  ଆଲୋଚନା ଗୃହରେ ଚାଲିଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ୬୫ ଜଣ ସାଂସଦ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ନିର୍ବାଚନ ସଂସ୍କାର ଉପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିତର୍କ ପ୍ରାୟ ୧୩ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଥିଲା । ସେସମୟରେ ୬୩ ଜଣ ସାଂସଦ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ (SIR), ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ ନୂତନ ଆଇନ ସହ "ଭୋଟ ଚୋରି" ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କୁ କଡା ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲେ। ସରକାରୀ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ଗୃହରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।

ଚଳିତ ଅଧିବେଶନରେ ମୋଟ ଆଠଟି ବିଲ୍ ପାସ୍ ହୋଇଛି। ସେମଧ୍ୟରେ VB-G Ram-G ବିଲ୍, ଯାହା ଗ୍ରାମୀଣ ଭାରତରେ ୧୨୫ ଦିନର ନିଯୁକ୍ତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବ, ଶାନ୍ତି ବିଲ୍, ଯାହା ବେସାମରିକ ପରମାଣୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିବ, ବୀମା କ୍ଷେତ୍ରରେ FDIକୁ 74 ପ୍ରତିଶତରୁ 100 ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିଲ୍, ଯାହା ବୀମା କଭରେଜ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିବ, ପ୍ରିମିୟମ୍ ହ୍ରାସ କରିବ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏଥିସହ ସବକା ବୀମା ସବକି ରକ୍ଷା (ସଂଶୋଧନ) ବିଲ୍, 2025, ଯାହାକୁ ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ଉଭୟ ଗୃହରେ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିଲା। ୬୫ଟି ପୁରୁଣା ଏବଂ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ଏବଂ ଛଅଟି ମୂଳ ଆଇନକୁ ବାତିଲ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିଲ୍ ପାରିତ ହୋଇଛି । ମଣିପୁର ଜିଏସ୍ଟି ସଂଶୋଧନ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଉତ୍ପାଦ ସଂଶୋଧନ, ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାରୁ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ସେସ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଗୃହରେ ପାରିତ ହୋଇଥିଲା ।

