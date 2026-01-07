Advertisement
Donald Trump: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ନେଇ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ନେଇ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଉପରେ ଅଧିକ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Jan 07, 2026, 07:29 AM IST

Donald Trump: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ନେଇ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଉପରେ ଅଧିକ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଣରେ ବିଳମ୍ବ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭାରତ ଏବଂ ମୋଦିଙ୍କ କଥା ଉଠାଇ ଟ୍ରମ୍ପ ରିପବ୍ଲିକାନ ପାର୍ଟି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ଏକ ବୈଠକ ସମୟରେ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ।

ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରୁଷରୁ ତୈଳ କ୍ରୟ ଉପରେ ଉଚ୍ଚ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ, ଭାରତ ଏବେ ରୁଷରୁ ତୈଳ କ୍ରୟକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିଛି। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୋଦି ସେମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ସମୟରେ ଭାରତକୁ ଆପାଚି ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗାଣରେ ବିଳମ୍ବ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଭାରତ 68ଟି ଆପାଚି ହେଲିକପ୍ଟର ପାଇଁ ଆମେରିକା ସହିତ ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିତରଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ।

ବୋଇଂ ମୋତେ ବର୍ଷର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିକ୍ରୟକାରୀ ପୁରସ୍କାର ଦେବା ଉଚିତ
ବୈଠକରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେରିକୀୟ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସର୍ବୋତ୍ତମ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ। ସେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ନିର୍ମାତାମାନଙ୍କୁ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଣ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ବୋଇଂ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ବିକ୍ରୟ ହାସଲ କରିଛି, ସେ ରାଜା, ଏବଂ ବୋଇଂ ତାଙ୍କୁ ବର୍ଷର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିକ୍ରୟକାରୀ ପୁରସ୍କାର ଦେବା ଉଚିତ।

ଭାରତ ଉପରେ ମୋଟ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ, ଭାରତ ବିଶ୍ୱରେ ରୁଷୀୟ ତୈଳର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବବୃହତ କ୍ରେତା ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ପୁନଃନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରଠାରୁ, ଆମେରିକା ପ୍ରଶାସନ ଲଗାତାର ଅଭିଯୋଗ କରିଆସୁଛି ଯେ ଭାରତ ରୁଷଠାରୁ ତେଲ କିଣି ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଭାରତ ଉପରେ ମୋଟ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ସାଧାରଣ ବାଣିଜ୍ୟ ନିୟମ ଅଧୀନରେ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ବାକି ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ହେଉଛି ରୁଷ ସହିତ ତୈଳ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପ ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ।

ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଶୁଳ୍କ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି
ଆମେରିକି ସେନେଟର ଲିଣ୍ଡସେ ଗ୍ରାହାମ ସମ୍ପ୍ରତି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପ୍ରାୟ ଏକ ମାସ ପୂର୍ବେ ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ବିନୟ ମୋହନ କ୍ୱାତ୍ରାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ରୁଷୀୟ ତୈଳ କ୍ରୟ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଥିଲା। ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ସେନେଟରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଯେ ଭାରତର ତୈଳ ଉପରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଅତିରିକ୍ତ 25 ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ହଟାଇବା ଉଚିତ ବୋଲି ବାର୍ତ୍ତା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେରିକୀୟ ସେନେଟରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତ ଏବେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ରୁଷଠାରୁ କମ୍ ତେଲ କିଣୁଛି।

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

