Droupadi Murmu: ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଏମିତି ଅପମାନ ଦେଲେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ...କ୍ଷୋଭରେ ପୂରା ଭାରତ !

Droupadi Murmu: ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଏମିତି ଅପମାନ ଦେଲେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ...କ୍ଷୋଭରେ ପୂରା ଭାରତ !

Droupadi Murmu: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ କିମ୍ବା କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ନଥିଲେ ବୋଲି ସେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପ୍ରୋଟୋକଲ୍, ସ୍ଥାନ ଏବଂ ରୁଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉଲ୍ଲଂଘନ ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମାଗିଛନ୍ତି।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Mar 08, 2026, 05:21 PM IST

Droupadi Murmu: ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଏମିତି ଅପମାନ ଦେଲେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ...କ୍ଷୋଭରେ ପୂରା ଭାରତ !

Droupadi Murmu: ଦିଲ୍ଲୀରେ ୩୩ ହଜାର ୫୦୦ କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦଘାଟନ ଏବଂ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବା ସମୟରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସରକାରଙ୍କୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେ ଏହାକୁ କେବଳ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପଦବୀର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଉଲ୍ଲଂଘନ ନୁହେଁ ବରଂ ସମ୍ବିଧାନ ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଆତ୍ମା ​​ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ।

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ ଅପମାନିତ
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଗଭୀର ଭାବରେ ଆଘାତ ପାଇଛି। ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ଯେ ଗତକାଲି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ଅବସରରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସାନ୍ତାଳ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସବରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଜାଣିଶୁଣି ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଦିବାସୀ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରୁ ଆସିଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହି ଅପମାନ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ଆକ୍ରମଣ।

ବିବାଦର କାରଣ କ’ଣ?
ଶନିବାର, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗର ବାଗଡୋଗ୍ରା ବିମାନବନ୍ଦର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗୋଶାଇଁପୁରରେ ୯ମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସାନ୍ତାଳ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଯାହା ମୂଳତଃ ସିଲିଗୁଡ଼ିର ବିଧାନନଗରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ଥିଲା। ସଭାସ୍ଥଳରେ କମ୍ ଜନସମାଗମ, ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଉପରେ ସେ ଖୋଲାଖୋଲି ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ କିମ୍ବା କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ନଥିଲେ ବୋଲି ସେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପ୍ରୋଟୋକଲ୍, ସ୍ଥାନ ଏବଂ ରୁଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉଲ୍ଲଂଘନ ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମାଗିଛନ୍ତି।

ଟିଏମସି ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ଆକ୍ରମଣ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଟିଏମସି ସରକାର ଉପରେ ଅହଂକାରର ଆରୋପ ଲଗାଇ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ସାନ୍ତାଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ କୁପରିଚାଳନା ଶିକାର କରିଛନ୍ତି। "ଏହା ସମ୍ବିଧାନର ଆତ୍ମା, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପରମ୍ପରା ଏବଂ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପମାନ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଲୋକମାନେ, ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏବଂ ମହିଳା ଶକ୍ତି ଟିଏମସିକୁ କେବେ କ୍ଷମା କରିବେ ନାହିଁ।" ସେ ଏପରି ହୀନ ରାଜନୀତିକୁ ଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ।

ମମତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ବିଜେପି ଉପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ଗସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଭାବରେ ପ୍ରେରିତ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଶୌଚାଳୟରେ ପାଣିର ଅଭାବ ଏବଂ କନଭୟ ରାସ୍ତାରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।

