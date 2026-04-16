PM Modi: "ଆମେ କ୍ରେଡିଟ୍ ଚାହୁଁ ନାହୁଁ, କେବଳ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିବାକୁ ଦିଅ, ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ ମୋଦିଙ୍କ "ବ୍ଲାଙ୍କ୍ ଚେକ୍" ଅଫର୍...

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Apr 16, 2026, 05:43 PM IST

PM Modi: ସଂସଦର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନରେ ଲୋକସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଆଗତ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ ୨୦୨୬ ଏବଂ ଡିଲିମିଟେସ୍ ବିଲ୍ ୨୦୨୬କୁ ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡ଼ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ୨୦୨୯ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସଂସଦ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାଗୁଡ଼ିକରେ ୩୩ ପ୍ରତିଶତ ଆସନ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ପଥ ଏବେ ପରିଷ୍କାର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଷଣର ୧୦ଟି ପ୍ରମୁଖ କଥା:

ସଂସଦର ତିନି ଦିନିଆ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନରେ ଲୋକସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଗୃହ ଇଚ୍ଛା କରେ ତେବେ ସେ "ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି" କିମ୍ବା "ପ୍ରତିଜ୍ଞା" ଭଳି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପବିତ୍ର, ତେଣୁ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଖେଳିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହି ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ଭାରତର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଯାତ୍ରାରେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ୨୦୨୯ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଡିଲିମିଟେସ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ  ହେବା ପରେ ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ସରକାର ଗୁରୁବାର ତିନୋଟି ବିଲ୍ - ସମ୍ବିଧାନ (131ତମ ସଂଶୋଧନ) ବିଲ୍ ୨୦୨୬, ଡିଲିମିଟେସ୍ ବିଲ୍ ୨୦୨୬, ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଆଇନ (ସଂଶୋଧନ) ବିଲ୍ ୨୦୨୬- ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ୨୦୨୯ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରୁ ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାଗୁଡ଼ିକରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ୩୩ ପ୍ରତିଶତ ଆସନ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରୁଛି। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରାୟ ତିନି ଦଶନ୍ଧି ପୁରୁଣା।

ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ:
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ, "ମୁଁ ଏହି ବିଲ୍ କୁ ସଂସଦର ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବୋଲି ଭାବୁଚି।" ସେ ଜୋର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବଳ ଦେଶର ରାଜନୀତିର ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଚରିତ୍ରକୁ ଆକାର ଦେବ ନାହିଁ ବରଂ ଦେଶର ଦିଗ ଏବଂ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ।

ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣକୁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, "ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।" ସେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣକୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଶର ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପରିଣାମର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ।

ଜାତୀୟ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ନୂତନ ଦିଗ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବିଲ୍ ଭାରତକୁ ଏକ "ନୂତନ ଦିଗ" ଦେବ ଏବଂ ଶାସନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବ। ଏହାର ଫଳାଫଳ ଦେଶର ରାଜନୀତି ଏବଂ ଏହାର ସାମଗ୍ରିକ ଦିଗ ଉଭୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ।

୨୫-୩୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ଉଚିତ: "ଯେତେବେଳେ ଏହି ଧାରଣା ୨୫-୩୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିଲା, ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବା ଉଚିତ ଥିଲା। ଆଜି ଆମେ ଏହାକୁ ଏକ ପରିପକ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆଣିଛୁ। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଏହାକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ସମୟ ସମୟରେ ଆଗକୁ ନିଆଯାଏ।"

କୌଣସି ଦଳର ସପକ୍ଷରେ ନୁହେଁ, ଦେଶର ଗଣତନ୍ତ୍ର ସୁଦୃଢ଼ ​​ହେବ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, "ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ସପକ୍ଷରେ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ତେବେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ସପକ୍ଷରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦେଶର ଗଣତନ୍ତ୍ର, ସାମୂହିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥର ସପକ୍ଷରେ ରହିବ।"

ମହିଳାମାନେ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିନାହାଁନ୍ତି: "ଯେଉଁମାନେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଶର ମହିଳାମାନେ କ୍ଷମା କରିନାହାଁନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିଛି।"

ବିକଶିତ ଭାରତ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ଜନସଂଖ୍ୟାର ୫୦% ସାମିଲ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିକଶିତ ଭାରତ କେବଳ ରେଳ, ଭିତ୍ତିଭୂମି କିମ୍ବା ଅର୍ଥନୈତିକ ସୂଚକାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ। "ଆମେ ଜନସଂଖ୍ୟାର ୫୦%କୁ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ଏକ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। 'ସବକା ସାଥ୍, ସବକା ବିକାଶ' ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ଉଚିତ।"

କ୍ରେଡିଟ୍ କାହାକୁ ବି ଦିଅନ୍ତୁ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, "ଯଦି ତୁମେ କହୁଛ ଯେ ଏହି ବିଲ୍ ମୋତେ ରାଜନୈତିକ ଲାଭ ଦେବ, ତାହା ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯଦି ଶ୍ରେୟ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ ବ୍ଲାଙ୍କ ଚେକ୍ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ତୁମେ ଯାହାର ଫଟୋ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହା ପ୍ରିଣ୍ଟ କର। ଆମେ ଏହାକୁ ସରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବୁ।"

ଏହାକୁ ତିନି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା, ଏବେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ: "ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଏହାକୁ ଚତୁରତାର ସହିତ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା। ସମର୍ଥନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର କିଛି ବୈଷୟିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ଅବରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଦେଶର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।"

ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କର, ସେମାନେ ନିଜେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଶେଷରେ କହିଥିଲେ, "ଦେଶର ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ୩୩ ପ୍ରତିଶତଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଅ, ତା'ପରେ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ବର୍ଗରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଅ, ଆମେ ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ।"

Priyambada Rana

