Add Zee Business As A Preferred Source
App

PM Modi On US Iran Peace Deal: ଇରାନ-ଆମେରିକା ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିକୁ ମୋଦୀଙ୍କ ସ୍ବାଗତ

PM Modi On US Iran Peace Deal: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ଆଣିବ, ଏବଂ ଗତିବିଧି ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ୱାଧୀନତା ଫେରାଇ ଆଣିବ।

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 15, 2026, 01:28 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 01:28 PM IST
PM Modi On US Iran Peace Deal: ଇରାନ-ଆମେରିକା ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିକୁ ମୋଦୀଙ୍କ ସ୍ବାଗତ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
PM Modi On US Iran Peace Deal: ଇରାନ-ଆମେରିକା ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିକୁ ମୋଦୀଙ୍କ ସ୍ବାଗତ
PM Modi On US Iran Peace Deal3 min ago
2
crime news1 hr ago
3
Gold rate today1 hr ago
4
Odisha news2 hrs ago
5
plane crash3:53 AM IST