PM Modi: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଇଦ୍ ମିଲାଦ-ଉନ୍-ନବି ବା ଈଦ୍ ଅବସରରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଆଜି, ସେ ସମାଜକୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ,ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୟାଳୁ ହେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମାଜ ପ୍ରତି ଅବଦାନ ଦେବା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ସେ ଓନମ୍ ଅବସରରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଥିଲେ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଇଦ୍ ଅବସରରେ (X) ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି କହିଥିଲେ। "ଇଦ୍ ମୁବାରକ୍! ମିଲାଦ-ଉନ୍-ନବି ଅବସରରେ ଅଭିନନ୍ଦନ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଅବସର ଆମ ସମାଜରେ ଏକତା ଏବଂ ଖୁସି ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ସମାଜରେ ଅବଦାନ ଦେବା ଏବଂ ଦୟାଳୁ ହେବାର ମନୋଭାବ ସର୍ବଦା ଆମକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରୁ।"
Eid Mubarak!
Greetings on Milad-un-Nabi. I hope this occasion furthers togetherness and joy all around us. May the spirit of kindness and giving back to society always guide us.
— Narendra Modi (@narendramodi) August 26, 2026
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଓନମ୍ ଅବସରରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି
ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଈଦ୍ ଏବଂ ଓନମ୍ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଓନମ୍ ବିଷୟରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓନମ୍ ଶୁଭକାମନା। ଏହା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ପାଳିତ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପର୍ବ।" ଏହି ପର୍ବ ଆନନ୍ଦ, ଏକତା ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର ଭାବନାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରୁ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଓନମ୍ ଏକ ଚମତ୍କାର ଉତ୍ସବ ହେଉ। ଏହି ସ୍ପନ୍ଦନଶୀଳ ପର୍ବ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହା ଆନନ୍ଦ, ଏକତା ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର ଭାବନାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରୁ।
ମିଲାଦ-ଉନ୍-ନବି କାହିଁକି ପାଳନ କରାଯାଏ?
ମିଲାଦ-ଉନ୍-ନବିକୁ ଇସଲାମର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ବ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ଇସଲାମର ଶେଷ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତା ଭାବରେ ବିବେଚିତ ପୟଗମ୍ବର ମହମ୍ମଦଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ମନେ ପକାଇଥାଏ। କୁହାଯାଏ ଯେ ସେ ବିଶ୍ୱକୁ ଦୟା, ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ଭାଇଚାରାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ।
ଓନମ୍ କାହିଁକି ପାଳନ କରାଯାଏ?
ଓନମ୍ କେରଳର ଏକ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ବ। ଏହାକୁ ଏକ ଫସଲ ପର୍ବ ଏବଂ ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଉତ୍ସବ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ରାଜା ବାଲି ଓନମ୍ ରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଭେଟିଥାନ୍ତି।