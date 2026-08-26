Add Zee Business As A Preferred Source
App

PM Modi: ଇଦ୍ ମିଲାଦ-ଉନ୍-ନବି ଏବଂ ଓନମ୍‌ର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

PM Modi: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଇଦ୍ ମିଲାଦ-ଉନ୍-ନବି ବା ଈଦ୍ ଅବସରରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଆଜି, ସେ ସମାଜକୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ,ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୟାଳୁ ହେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Aug 26, 2026, 11:08 AM IST|Updated: Aug 26, 2026, 11:08 AM IST
PM Modi: ଇଦ୍ ମିଲାଦ-ଉନ୍-ନବି ଏବଂ ଓନମ୍‌ର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha News: ମଝି ସମୁଦ୍ରରେ ପଣ୍ୟବାହୀ ଜାହାଜ ବୁଡି ଯିବା ଘଟଣା,ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନରେ ସାମିଲ ହେଲା ୨
2
3
4
5