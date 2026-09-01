ଏସସିଓ ବୈଠକରେ ଆତଙ୍କବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ବିଶକେକରେ ୨୬ତମ ଏସସିଓ ସମ୍ମିଳନୀର ଏକ ଅଧିବେଶନକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କିର୍ଗିଜସ୍ତାନରେ ସାଂଘାଇ ସହଯୋଗ ସଂଗଠନ (ଏସସିଓ) ସମାବେଶରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ସମାଧାନ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ବିବାଦ ଆଲୋଚନା ଏବଂ କୂଟନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ କରାଯିବା ଉଚିତ।
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏସସିଓ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ନିଜ ଅଭିଭାଷଣ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଆତଙ୍କବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ବିଶ୍ୱକୁ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକତାର ଆବଶ୍ୟକତା ମନେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଶେହବାଜ୍ ସରିଫଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପହଲଗାମ୍ ଆକ୍ରମଣ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ।
SCO ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀର ଏକ ଅଧିବେଶନରେ ଏବଂ ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ଏବଂ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ବିଶ୍ୱ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ଆତଙ୍କବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଦ୍ୱୈତ ମାନଦଣ୍ଡର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏକ ସ୍ୱରରେ କହିବାକୁ ପଡିବ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଏକତାର ଆହ୍ୱାନ ଦେବା ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେହବାଜ୍ ସରିଫ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଆତଙ୍କବାଦର ସମଗ୍ର ପରିବେଶ ଏହାର ପାଣ୍ଠି, ନିଯୁକ୍ତି, ମୌଳବାଦୀକରଣ ଏବଂ ନିରାପଦ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ସମେତ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଶେହବାଜ୍ ସରିଫଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପାକିସ୍ତାନର ନାମ ନ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, କିଛି ରାଷ୍ଟ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆତଙ୍କବାଦକୁ ଖୋଲା ସମର୍ଥନ ଗ୍ରହଣୀୟ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ,ଯେ ଭାରତ ଗତ ଚାରି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଆତଙ୍କବାଦର ଶିକାର ହୋଇଆସୁଛି । ଆତଙ୍କବାଦ କାରଣରୁ ଅନେକ ମାଆ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ପିଲା ଅନାଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଆମେ ପହଲଗାମ୍ରେ ଏକ ଘୃଣ୍ୟ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଛୁ।