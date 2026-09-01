Add Zee Business As A Preferred Source
App

ଏସସିଓ ବୈଠକରେ ଆତଙ୍କବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ବିଶକେକରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏସସିଓ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆତଙ୍କବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଆମକୁ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଏକ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ସହିତ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଉପରେ ତାଙ୍କର ମତାମତ ରଖିଥିଲେ।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Sep 01, 2026, 12:58 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 12:58 PM IST
ଏସସିଓ ବୈଠକରେ ଆତଙ୍କବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ
Image Credit: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଏକତାର ଆହ୍ୱାନ ଦେବା ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେହବାଜ୍ ସରିଫ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
India Post GDS 2026: ୨୩,୭୫୭ ପଦବୀ ଖାଲି, ପଞ୍ଜୀକରଣ କରନ୍ତୁ...
2
3
4
5