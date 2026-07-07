Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha National-International
  • /PM Modi: ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ପୁଣି ଚମକିଲା ଭାରତର ନାଁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ

PM Modi: ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ପୁଣି ଚମକିଲା ଭାରତର ନାଁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ

PM Modi Receives Indonesia's Highest Honor: ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଭାରତର ବଢ଼ୁଥିବା ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଏବଂ କୂଟନୈତିକ ଶକ୍ତି ପୁଣିଥରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୋଇଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Jul 07, 2026, 12:13 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 12:13 PM IST
PM Modi: ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ପୁଣି ଚମକିଲା ଭାରତର ନାଁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Rath Yatra Special Train 2026: ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର! ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପୁରୀକୁ ଚାଲିବ
Rath Yatra Special Train 20261 hr ago
2
Petrol Diesel price2 hrs ago
3
Nitin naveen2 hrs ago
4
Maithili Thakur3 hrs ago
5
Top 10 news3 hrs ago