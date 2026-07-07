/PM Modi: ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ପୁଣି ଚମକିଲା ଭାରତର ନାଁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ

PM Modi Receives Indonesia's Highest Honor: ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଭାରତର ବଢ଼ୁଥିବା ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଏବଂ କୂଟନୈତିକ ଶକ୍ତି ପୁଣିଥରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୋଇଛି। ଭାରତ ଏବଂ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ମଧ୍ୟରେ ଦୃଢ଼ ଐତିହାସିକ ଏବଂ ରଣନୈତିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ନୂତନ ପରିମାଣ ଯୋଡି, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରବୋଓ ସୁବିୟାଣ୍ଟୋ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ସମ୍ମାନ,(Bintang Adipurna of the Republic of Indonesia)ବିନଡାଙ୍ଗ ଆଦିପୂର୍ଣ୍ଣା ଅଫ୍ ଦି-ରିପଲିକ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।
ଏ-ହି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସମ୍ମାନ କେବଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଭାରତର ବଢ଼ୁଥିବା ପ୍ରଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରେ। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ ଯେ କୌଣସି ଦେଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଦେଶ, ବଡ଼ ଏବଂ ଛୋଟ, ତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ଏବଂ ସାମରିକ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ପ୍ରତି, ସେଚେଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ, "ଗାର୍ଡିଆନ୍ ଅଫ୍ ଦି ବ୍ଲୁ ହରାଇଜନ୍" ରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇଥିବା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାରଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଲିକା ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା।