Niti Aayog: ନୀତି ଆୟୋଗ ବୈଠକରେ 'ବିକଶିତ ଭାରତ @୨୦୪୭' ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହେଲା ରୋଡମ୍ୟାପ୍, PM ମୋଦି ଏହା କହିଲେ...

Niti Aayog Governing Council Meeting: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ନୀତି ଆୟୋଗର ଦଶମ ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ କାଉନସିଲର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଯାହାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଥିଲା 'ବିକଶିତ ଭାରତ @୨୦୪୭'। ଏହି ବୈଠକରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟକୁ 'ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ' ଭାବନାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ମିଶି କାମ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ଯାହା ଦ୍ଵାରା ୨୦୪୭ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତକୁ ଏକ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର କରାଯାଇପାରିବ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଭାରତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ସହରୀକରଣ ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିବାରୁ, ଆମକୁ ଭବିଷ୍ୟତର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଆଧୁନିକ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ସହର ନିର୍ମାଣ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ଅତି କମରେ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ବିକଶିତ କରିବା ଉଚିତ। ଯାହା କେବଳ ସ୍ଥାନୀୟ ବିକାଶକୁ ଆଗେଇ ନେବ ନାହିଁ ବରଂ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଆୟ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ।

Prime Minister, Shri Narendra Modi chairs the 10th Governing Council Meeting of NITI Aayog at Bharat Mandapam in New Delhi today on the theme, Viksit Rajya for Viksit Bharat@2047.

The meeting provides a platform for the Centre and States/UTs to deliberate on measures to advance… pic.twitter.com/5uZ2ecZxar

— NITI Aayog (@NITIAayog) May 24, 2025