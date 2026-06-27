Add Zee Business As A Preferred Source
App

Pm Modi: ଆଜିଠୁ ୩ ଦିନିଆ ସେସେଲ୍ସ ଗସ୍ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ,ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ?

Pm Modi: ଆଜିଠୁ ୩ ଦିନିଆ ସେସେଲ୍ସ (Seychelles)ଗସ୍ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ। ଦେଶର ଜାତୀୟ ଦିବସର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ସମାରୋହରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ସମାରୋହରେ ଗୌରବ ବଢ଼ାଇବେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ।

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 27, 2026, 09:10 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 09:37 AM IST
Pm Modi: ଆଜିଠୁ ୩ ଦିନିଆ ସେସେଲ୍ସ ଗସ୍ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ,ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ?

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Pm Modi: ଆଜିଠୁ ୩ ଦିନିଆ ସେଚେଲ୍ସ ଗସ୍ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ,ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି କ
PM Modi38 min ago
2
petrol diesel price today1 hr ago
3
top 10 news today1 hr ago
4
top 10 news todayJun 26
5
FIFA 2026Jun 26