Pm Modi: ଆଜିଠୁ ୩ ଦିନିଆ ସେସେଲ୍ସ ଗସ୍ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ,ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ?

Pm Modi: ଆଜିଠୁ ୩ ଦିନିଆ ସେସେଲ୍ସ (Seychelles)ଗସ୍ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ। ଦେଶର ଜାତୀୟ ଦିବସର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ସମାରୋହରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ସମାରୋହରେ ଗୌରବ ବଢ଼ାଇବେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହର୍ମିନିଙ୍କ ସହ ମୋଦି କରିବେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ୨୦୧୫ ରେ ସେଚେଲ୍ସ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି ଯେ,ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀର ଏକ କଣ୍ଟିଜେଣ୍ଟ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଭାଗ ନେବେ। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେଚେଲ୍ସର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡକ୍ଟର ପାଟ୍ରିକ୍ ହରମିନିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଏବଂ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସହଯୋଗର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ସ୍ୱାର୍ଥର ଆଞ୍ଚଳିକ ତଥା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମତ ବିନିମୟ କରିବେ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ସେଚେଲ୍ସର ଜାତୀୟ ବିଧାନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଡ଼ିଆପୋରାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ। ଆଜି ସେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସମାରୋହ ପାଇଁ ବଟାନିକାଲ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ଏବଂ ସେଚେଲସ୍ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ ବେସ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।
ଭାରତ ଏବଂ ସେଚେଲ୍ସ ଏକ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସହଭାଗୀତାକୁ ଅଂଶୀଦାରିତ ଐତିହାସିକ। ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥାଏ। ଏହି ଗସ୍ତ ଭାରତ ଏବଂ ସେଚେଲ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଧୁତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସହ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ୍ କରିବ।