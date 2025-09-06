India-France Relations: ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ଫୋନରେ କଥା ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ, ଏହି ବିଷୟରେ କଲେ ଆଲୋଚନା
Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2911383
Zee OdishaOdisha National-International

India-France Relations: ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ଫୋନରେ କଥା ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ, ଏହି ବିଷୟରେ କଲେ ଆଲୋଚନା

PM Modi Speaks to French President: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ ମାକ୍ରୋନଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ମାକ୍ରୋନଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Sep 06, 2025, 08:12 PM IST

Trending Photos

PM Modi Speaks to French President
PM Modi Speaks to French President

PM Modi Speaks to French President: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ ମାକ୍ରୋନଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ମାକ୍ରୋନଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ୟୁକ୍ରେନ ଏବଂ ଋଷ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମାକ୍ରୋନଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଭାରତ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଦେଶର ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ମାକ୍ରୋନଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁତ ଉତ୍ତେଜନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ନିଜେ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହି ସୂଚନା:
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ମାକ୍ରୋନଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ନିଜ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାକ୍ରୋନଙ୍କ ସହ ବହୁତ ଭଲ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସହଯୋଗର ପ୍ରଗତି ସମୀକ୍ଷା କରି ସକାରାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିଛୁ। ୟୁକ୍ରେନରେ ଶୀଘ୍ର ସଂଘର୍ଷ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ସମେତ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ମତ ବିନିମୟ କରିଛୁ। ଭାରତ-ଫ୍ରାନ୍ସ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗୀତା ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥିରତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ।"

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନାର ଗୁରୁତ୍ୱ:
କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଏହା ଗୋଟିଏ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ। ଉଭୟ ଥର ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ନିକଟରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ ମାକ୍ରୋନ୍ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଲୋଡିମିର୍ ଜେଲେନ୍ସକିଙ୍କ ସହ ଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ୟୁକ୍ରେନ୍ ରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲାସ୍କାରେ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର୍ ପୁଟିନ୍ ଏବଂ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଟାରିଫକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମାକ୍ରୋନ୍ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।

About the Author
author img
Jagdish Barik

Journalist

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

India-France relations
ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ଫୋନରେ କଥା ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ, ଏହି ବିଷୟରେ କଲେ ଆଲୋଚନା
crime news
Crime News: ଖାକିରେ ଦାଗ, ଲାଞ୍ଚ ନେବା ସମୟରେ ଧରାପଡିଲେ SI
odisha police Recruitment
ଘୁଞ୍ଚିଲା ପୁଲିସ ଏସଆଇ ପରୀକ୍ଷା, ୪ ଅକ୍ଟୋବର ବଦଳରେ ଏହି ଦିନ ହେବ ଅନୁଷ୍ଠିତ
Odia News
ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ଅଘଟଣ; ଛିଣ୍ଡିଲା ରୋପ୍‌ୱେ, ୬ ମୃତ
Odia News
ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ବହୁଭାଷାଭିଭିକ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ କଳା ଓ ସାହିତ୍ୟର ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ଵୟ
;