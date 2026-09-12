BRICS Summit 2026: BRICS ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏମିତି କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ ମୋଦୀ

BRICS Summit 2026 : ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଭାରତ ମଣ୍ତପମ୍-ରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି BRICS ସମ୍ମିଳନୀ। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ସମ୍ବୋଧନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଆଜି ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ସାଉଥ୍ ବିଶ୍ୱର ସଙ୍କଟର ଆଗରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ପଛରେ ଅଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ନିୟମ-ଅନୁସରଣକାରୀ ନୁହେଁ ବରଂ "ନିୟମ-ବିଭାଜକ" ହେବା ଉଚିତ, ଯାହା ବିଶ୍ୱ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଶାସନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ୧୦ ଟି ପ୍ରସ୍ତାବର ଏକ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ...
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଭାଷଣର ୧୦ଟି ପ୍ରମୁଖ ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ :
୧-ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ,ବିଶ୍ୱ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ, ବିଶ୍ୱ ଦକ୍ଷିଣକୁ କେବଳ ନିୟମ ପାଳନକାରୀ ଦଳ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିୟମ-ବିଭାଜକ ହେବାକୁ ପଡିବ।
୨-ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଶ୍ୱ କ୍ରମକୁ ଏକ ପିରାମିଡ୍ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠାରେ ଶକ୍ତି ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ ଶୀର୍ଷରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ। ସେ ଏହାକୁ ସହଭାଗୀତା ପାଇଁ ଏକ ମଞ୍ଚରେ ପରିଣତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି।
୩-ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୂତନ ବିଶ୍ୱ କ୍ରମ ଏପରି ହେବା ଉଚିତ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶର ସ୍ୱର ରହିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଏକ ଅଂଶ ରହିବ। ମାନବ ବିକାଶ ଏହାର ମୂଳରେ ରହିବା ଉଚିତ।
୪-ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ବ୍ରିକ୍ସ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ୱ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ମିଳିତ ଭାବରେ ୧୦ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ବିକଶିତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ରିକ୍ସ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ସୁଦ୍ଧା ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଏକ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ଭାବରେ ବିକଶିତ କରିବା।
୫-ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନକୁ ଦୋହରାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୟୁଏନଏସସି ସଂସ୍କାର ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଗଠନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି।
୬-ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରିକ୍ସ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ନିଜକୁ ଭିନ୍ନ କରିଛି ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଆମେରିକା ଏବଂ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି।
୭-ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱ ସଙ୍କଟର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଦକ୍ଷିଣ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏହାର ଭୂମିକା ସୀମିତ। ଏହି ଅସନ୍ତୁଳନକୁ ଦୂର କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
୮-ବ୍ରିକ୍ସ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ୟୁକ୍ରେନ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଭାବରୁ ବିକାଶଶୀଳ ଅର୍ଥନୀତିଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।
୯-ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରିକ୍ସ ସଦସ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନାବିକ ନେଟୱାର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ।
୧୦ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶକ୍ତିର କେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ଅପେକ୍ଷା ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସହଭାଗୀତା, ସମାନ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଏବଂ ମାନବ ବିକାଶକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ଏହା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକର ମୁକାବିଲା କରିବାର ଉପାୟ।