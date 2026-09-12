Add Zee Business As A Preferred Source
App

BRICS Summit 2026: BRICS ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏମିତି କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ ମୋଦୀ

BRICS Summit 2026 : ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଭାରତ ମଣ୍ତପମ୍-ରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି BRICS ସମ୍ମିଳନୀ। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ସମ୍ବୋଧନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଆଜି ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ସାଉଥ୍ ବିଶ୍ୱର ସଙ୍କଟର ଆଗରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ପଛରେ ଅଛି।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Sep 12, 2026, 06:10 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 06:10 PM IST
BRICS Summit 2026: BRICS ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏମିତି କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ ମୋଦୀ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Success Story Of Sharadendu Tiwari:ଦେଶ ପ୍ରେମ ଆଗରେ ତୁଚ୍ଛ ୪୬ ଲକ୍ଷର ଚାକିରି,ସେନାରେ ଯୋଗ ଦ
2
3
4
5