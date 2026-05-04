PM Modi: ବିଜେପି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ବଙ୍ଗରେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବ? ଏପରି କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ...

PM Modi on West Bengal BJP Win: ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟର ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦଳୀୟ ମୁଖ୍ୟାଳୟରୁ ଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ହାତ ଯୋଡି କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ବଙ୍ଗଳାରେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପରେ ଶପଥ ନେବା ପରେ ବିଜେପି ସରକାରର ପ୍ରଥମ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ହେବ।
Trending Photos
PM Modi on West Bengal BJP Win: ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟର ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦଳୀୟ ମୁଖ୍ୟାଳୟରୁ ଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ହାତ ଯୋଡି କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ବଙ୍ଗଳାରେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପରେ ଶପଥ ନେବା ପରେ ବିଜେପି ସରକାରର ପ୍ରଥମ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ହେବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବଙ୍ଗଳାର ମହାନ ଜନତା କାହାକୁ ଭୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ; ସେମାନେ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କିଏ ବିଜେପିକୁ ଭୋଟ ଦେଇଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ସେ ସମଗ୍ର ବଙ୍ଗଳାର ଉପଯୁକ୍ତ ବିକାଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବେ।
ବଙ୍ଗଳାରେ ବିଜେପିର ପ୍ରଥମ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ହେବ?
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ ହେବା ମାତ୍ରେ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ହେବ ବଙ୍ଗଳାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇବା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଗତ ୧୧ ବର୍ଷ ଧରି ବନ୍ଦ ରଖିଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଭରେଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ (ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା) (AB-PMJAY) ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ।
ଏହା ସହିତ, ବିଜେପି ବଙ୍ଗଳାରୁ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, "ଯେଉଁମାନେ ଭାରତର ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଅବୈଧ ଭାବରେ ହଡ଼ପ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଭୁଲ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯିବ। ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରି ପ୍ରବାସ ବନ୍ଦ କରାଯିବ।" ଏହିପରି ଭାବରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଭବିଷ୍ୟତର ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଥମ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି।
ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ୨୦୨୧ରେ, ଯେତେବେଳେ ଟିଏମସି ସରକାର ବିଜୟର ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ହାସଲ କରିଥିଲା, ଟିଏମସି ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ବିଜେପି ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ଭୟଙ୍କର ହିଂସାର ଶିକାର କରିଥିଲେ। ପୋଲିଂ ଏଜେଣ୍ଟ ଏବଂ ବୁଥ୍ କର୍ମୀଙ୍କ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ବିଜେପି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଘେରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ପଶ୍ଚିମ ବର୍ଦ୍ଧମାନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜେପିର ବିଜୟ ପରେ ଜଣେ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପଶ୍ଚିମ ବର୍ଦ୍ଧମାନ ଜିଲ୍ଲାର ବାରବାନୀ ଆସନରେ ବିଜେପିର ବିଜୟ ପରେ, ଜଣେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇ ଆନନ୍ଦରେ କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଟିଏମସି ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ହାତରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଭୋଗିଛନ୍ତି। ଆଜି, ଆତଙ୍କର ସେହି ରାଜତ୍ୱର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି।
ଆଜିଠାରୁ ବଙ୍ଗଳା ଭୟମୁକ୍ତ ହେବ: ଟିଏମସି
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବଙ୍ଗରେ ଆଉ କେହି ଭୟଭୀତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, "ଡକ୍ଟର ମୁଖାର୍ଜୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଭାରତର ଏକ ଅଂଶ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ବଙ୍ଗର ସେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ତାହା ଦଶନ୍ଧି ଧରି ପୂରଣ ହେବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଆସୁଛି। ଆଜି, ୪ ମଇ, ୨୦୨୬ରେ, ବଙ୍ଗର ଲୋକମାନେ ଆମକୁ, ବିଜେପି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସେହି ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ବଙ୍ଗର ଭାଗ୍ୟରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡି ହୋଇଛି। ଆଜିଠାରୁ ବଙ୍ଗ ଭୟମୁକ୍ତ ଏବଂ ବିକାଶର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ।"