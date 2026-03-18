Rajyasabha: ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବିଦାୟୀ ୩୭ ସାଂସଦଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

Rajyasabha: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ଅନେକ ସାଂସଦଙ୍କ ବିଦାୟ ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ସାଧାରଣ ଭାବନା ଉଭା ହେଉଛି ଯେ ଆମର ସହକର୍ମୀମାନେ ଅଧିକ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବିଦାୟ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଫେରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏପରି କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ବିଶେଷ ଅବଦାନ ସହିତ। ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଫେରିବେ ନାହିଁ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ରାଜନୀତିରେ କୌଣସି ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ନାହିଁ। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଆଜି ୩୭ ଜଣ ସାଂସଦ ରାଜ୍ୟସଭାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି।
ସମସ୍ତ ସାଂସଦ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଅବଦାନ ରହିଛି
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଗୃହରୁ ବିଦାୟ ନେଉଥିବା ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଲୋକ ଗୃହ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଏହା କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଥିବା ସାଂସଦ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଅବଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସମ୍ମାନନୀୟ ଦେବେଗୌଡା ଜୀ, ଖଡ଼ଗେ ଜୀ ଏବଂ ଶରଦ ପାୱାର ଜୀଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁମାନେ ସଂସଦୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଜୀବନ ବିତାଇଛନ୍ତି।" ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଥିଲେ, "ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ ଯେ ଗୃହରେ ହାସ୍ୟରସ ଏବଂ ବ୍ୟଙ୍ଗ ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଆଜିକାଲି, ହୁଏତ ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି... କିନ୍ତୁ ଆମର ଅଠାୱଲେ ଜୀ ଚିରହରିତ। ଅଠାୱଲେ ଜୀ ଆମକୁ ଛାଡି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କେହି ତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ସେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ବ୍ୟଙ୍ଗ ଏବଂ ହାସ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ଚାଲିବେ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ।"
ଖଡ଼ଗେ ଜୀ କଣ କହିଲେ
ଏହି ସମୟରେ, କଂଗ୍ରେସ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖାର୍ଗେ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜନୀତି ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦେଶ ସେବା କରିବାର ଆଗ୍ରହ ଯୋଗୁଁ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ କିମ୍ବା ଅବସର ନେଇନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ।"