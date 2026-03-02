Iran-Israel War: ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ୟୁଏଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ ମୋଦୀ

Trending Photos
Iran-Israel War: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇସ୍ରାଏଲ-ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ୟୁଏଇ ସମେତ ଅନେକ ଦେଶ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ୟୁଏଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶେଖ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ଜାଏଦ ଅଲ୍ ନାହ୍ୟାନଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ।
ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ପ୍ରକାଶ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୋ ଭାଇ ଶେଖ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ଜାଏଦ ଅଲ୍ ନାହ୍ୟାନଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛି। ମୁଁ ୟୁଏଇ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିଛି ଏବଂ ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଗଭୀର ସମବେଦନା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏହି କଷ୍ଟକର ସମୟରେ ଭାରତ ୟୁଏଇ ସହିତ ଏକତାରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ୟୁଏଇରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆମେ ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ଶାନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ଥିରତାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁ।"
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଇରାନ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଥିବା ସାତଟି ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ ଘାଟି ଉପରେ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ସମେତ ଆଠଟି ଦେଶ ଉପରେ ଏକକାଳୀନ ଆକ୍ରମଣ କରି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଛି। ସଦ୍ୟତମ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଇରାନ ସାଉଦି ଆରବ, ଜୋର୍ଡାନ, ବାହାରିନ, କୁଏତ, କତାର ଏବଂ ୟୁଏଇରେ ଥିବା ଆମେରିକୀୟ ନୌସେନା ଘାଟି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି।
UAEରେ ୪୩.୨୬ ଲକ୍ଷ ଭାରତୀୟ ବାସ କରନ୍ତି।
ଏକ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ (UAE)ରେ ସର୍ବାଧିକ ୪୩.୨୬ ଲକ୍ଷ ଭାରତୀୟ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ପରେ ସାଉଦି ଆରବ (୨୭.୪୭ ଲକ୍ଷ), କୁୱେତ (୧୦.୩୬ ଲକ୍ଷ), କାତାର (୮.୩୦ ଲକ୍ଷ), ଓମାନ (୬.୭୬ ଲକ୍ଷ) ଏବଂ ବାହାରିନ (୩.୧୭ ଲକ୍ଷ) ରହିଛନ୍ତି। ଏହିପରି, ମୋଟ ପ୍ରାୟ ୯୯୩୪୦୨୪ ଭାରତୀୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ ୧ କୋଟି, GCC ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ବାସ କରନ୍ତି।
ଦୁବାଇର ଅର୍ଥନୀତି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ।
ଦୁବାଇର ଅର୍ଥନୀତି ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ବିମାନ ସଂଯୋଗ ଉପରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତେଲ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ କରିବା ପରେ, ଦୁବାଇ ନିଜକୁ ଏକ ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ବିକଶିତ କରିଛି, ଯାହା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି। ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରହେ, ତେବେ ସବୁକିଛି ସ୍ଥଗିତ ହୋଇପାରେ।